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Из-за войны и пандемии помощь стран ОЭСР возросла на треть

Ольга Лебедева
11 апреля 2024 г.

В 2023 году общая помощь государств ОЭСР развивающимся странам составила 223,7 млрд долларов, что на треть выше, чем в 2019 году. В 2022 году этот показатель равнялся 211 млрд долларов.

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Штаб-квартира ОЭСР в Париже
Штаб-квартира ОЭСР в ПарижеФото: Francois Mori/AP Photo/picture alliance

В 2023 году государства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предоставили развивающимся странам больше помощи, чем ранее. Совокупный размер выплат достиг 223,7 млрд долларов. Сообщила ОЭСР в четверг, 11 апреля, в Париже. Годом ранее этот показатель составил 211 млрд долларов.

За пять лет объемы помощи возросли на треть

Объем помощи в 2023 году на треть превышает уровень 2019 года. Такой рост связан с дополнительными выплатами из-за пандемии, а также полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечается далее.

Развивающиеся страны страдают в связи с замедлением экономического роста, а изменение климата, углубление экономического и социального неравенства еще более усугубляют ситуацию, заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман. Поэтому, по его словам, необходимо продолжать помощь наиболее уязвимым странам.

Германия и США - среди крупнейших доноров

Крупнейшими донорами при этом выступают США, Германия, Япония, Великобритания и Франция. "Страны-доноры предоставляют рекордные объемы международной помощи пятый год подряд", - отметил глава ОЭСР.

В ОЭСР входят 38 стран, приверженных демократии и рыночной экономике.

 

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