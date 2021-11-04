 Извержение вулкана на острове Пальма: между трагедией и туризмом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.11.2021

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Культура и стиль жизни

Извержение вулкана на острове Пальма: между трагедией и туризмом

В то время как на небольшом канарском острове Пальма одни спасаются бегством от извергающегося вулкана, другие летают туда в качестве туристов-гафферов. Остров - между трагедией и туризмом.

BG Spanien La Palma Vulkanausbruch

Еще до приземления в Санта-Крус-де-Ла-Пальма пассажиры из Мадрида пытаются снимать на смартфоны из иллюминатора дым и лаву действующего вулкана. Но пилот вынужден их разочаровать: "Сегодня ветер дует с другой стороны". Несколько дней назад на Пальме шел пепельный дождь. Даже аэропорт пришлось частично закрыть. Очки и головные уборы были обязательными для туристов и жителей острова, чтобы предотвратить попадание пепла в глаза. В иные дни были необходимы даже противогазы.

Но эти фотографии и сообщения в социальных сетях губительны для туристического бизнеса Пальмы. Потому что зеленый вулканический остров, который по площади не превышает Гамбург, отчаянно пытается спасти зимний туристический сезон, который обычно популярен у состоятельных немецких граждан. Но от уборки и подметания пепла толку мало, в отеле Hacienda San Jorge черный пепел прилипает к ногам гостей у бассейна. Улицы покрыты толстым черным слоем от последнего кислотного дождя. 

Директор отеля Карим Гаггстаттер

Директор отеля Карим Гаггстаттер

"Сначала была пандемия, теперь вот пришла новая беда", - с болью в голосе сетует в интервью DW директор отеля Карим Гаггстаттер (Karim Gaggstatter). Он опасается волны банкротств небольших отелей и ресторанов, на которых уже висят непосильные долги. Многих жителей острова раздражают гафферы.

Зрелище, как в новогоднюю ночь

Скопление большого числа журналистов на острове его жителей удивляет, а вот извержение вулкана - нет. За последние 70 лет их было три: в 1949 году, 1971-м и нынешнее. Об этом туристы узнают во время экскурсии по острову. Первый тур такого "ознакомительного туризма" предложила компании Isla Bonita Tours и Getholiday. Теперь ее примеру последовали и другие туристические агентства. Желание попасть в вулканическую зону Кумбре-Вьеха настолько велико, что турфирмы даже помогают друг другу в организации поездок.

 

Извержение вулкана на острове Пальма

Извержение вулкана на острове Пальма

Есть дневные и ночные туры. Ночью зрелище, без сомнения, более впечатляющее, а атмосфера в автобусах, на которых привозят туристов, чуть ли не радостная - где еще увидишь такие яркие природные катаклизмы! Рядом с самым густонаселенным районным центром Лос-Льянос-де-Аридане пары, крепко обнимаясь, смотрят в небо. У некоторых для такого случая приготовлены даже бутылки с игристыми винами. Зрелище, как фейерверки в новогоднюю ночь, но с небольшими подземными толчками и лавой, сметающей все на своем пути.

Жертвы и зеваки стоят рядом

Всего за несколько недель на Пальме все изменилось. "Раньше туристы приезжали на остров как минимум на неделю, а теперь они чаще всего бронируют отели только на три дня, чтобы увидеть извержение вулкана и снова вернуться в более безопасное место", - подчеркивает гид Ромео Вебер (Romeo Weber) в интервью DW. 

Экскурсовод Ромео Вебер

Экскурсовод Ромео Вебер рад туристам

Он доволен, что снова может работать, не задумываясь о том, насколько этичен такой туризм. Его ночные поездки на маленьком черном автобусе марки "Мерседес" длятся шесть часов. Некоторые жители острова, потерявшие или живущие в страхе лишиться своих домов и имущества, стоят рядом с зеваками. Одни оплакивают потерянное, другие следят за тем, чтобы их эвакуированные домане разграбили мародеры.

 

Туристы наблюдают за извержением вулкана

Туристы наблюдают за извержением вулкана

"Новый вид туризма в долгосрочной перспективе привлечет на остров исследователей-любителей из многих стран и, конечно, серьезных ученых", - считает директор отеля Карим Гаггстаттер. Здесь можно наблюдать и изучать последствия изменения климата. Остров разделен на две климатические зоны с севера на юг горным хребтом высотой до 2400 метров, на котором находятся не только действующие вулканы, но и самая важная астрономическая обсерватория Европы - на горе Роке-де-лос-Мучачос.

Новая европейская достопримечательность?

Ясное звездное небо Пальмы. Вид на кипящую лаву активного вулкана из церкви в маленьком городке Таджуя в этот вечер особенно впечатляет туристов. Там, где появляются организованные группы туристов, присутствуют и полицейские. Посторонние люди не должны входить в защитную зону вокруг кратера. 

Присутствие полиции должно отпугивать и мародеров, ведь 8000 домов остатются на острове без присмотра хозяев. Над вулканом в течение нескольких недель кружили дроны, предоставляя испанским службам безопасности важную информацию для дальнейшей эвакуации. Уже сейчас около 2000 частных домов и предприятий превратились в руины или стерты с лица земли. "Это одна из причин, по которой мы еще не рекламируем туры открыто", - объясняет Гаггстаттер. Но в долгосрочной перспективе 31-летний немец полагает, что Пальме придется зарабатывать на вулкане, как бы печально это ни звучало.

Бизнес во время трагедии

На это надеется и Джонас Перес, глава туристической фирмы Isla Bonita Tours. Его телефон не замолкал после того, как некоторые СМИ сообщили о предлагаемых его фирмой турах. Многоязычный и харизматичный житель острова Джонас Перес отвечает на все запросы и даже составляет индивидуальные предложения. Его жена координирует всю работу из гостиной свекрови. Дом Переса расположен у подножия вулкана в Пуэрто-Наос, поэтому его семью тоже эвакуировали. 

Джонас Перес снимает извержение вулкана на смартфон

Джонас Перес снимает извержение вулкана на смартфон

Он не скрывает радости от успеха в бизнесе из-за чрезвычайной ситуации. Его клиенты теперь приезжают со всего мира, например, писатель Хавьер Санс, проживающий в Галисии - историческом регионе на северо-западе Пиренейского полуострова. Он привез с собой высококачественный бинокль и замечает: "Я поднимался в горы несколько раз один, но с группой это еще более впечатляет". Карим Гаггстаттер сам еще не участвовал в специально организованной экскурсии, но ночью пошел к вулкану один и был очень впечатлен зрелищем. "Никто не знает, как долго он будет активен, поэтому мы должны смириться и подумать, как мы можем дальше с ним жить", - говорит директор отеля.

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    Автор: Елена Барышева


 

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