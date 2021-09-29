 Потоки лавы из вулкана на Пальме достигли Атлантического океана | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Потоки лавы из вулкана на Пальме достигли Атлантического океана

При контакте с морской водой стекающей вулканической лавы на острове Пальма образуются токсичные газы. К счастью, ветер отнес газовое облако в сторону от острова.

Раскаленная лава из вулкана Кумбре-Вьеха достигла океана в ночь на 29 сентября

Раскаленная лава из вулкана Кумбре-Вьеха достигла океана в ночь на 29 сентября

Спустя десять дней после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма потоки лавы из него достигли Атлантического океана. Лава стекает в море в районе пляжа Плайя-Нуэва, сообщил в среду, 29 сентября, Институт вулканологии Канарских островов.

Эксперты института предупредили, что при контакте лавы с морской водой будут выделяться вредные газы, вызывающие раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также затруднение дыхания. Однако сильные ветры, по всей видимости, отнесли газовое облако в сторону от острова.

В связи с продвижением лавы к океану власти испанского острова установили запретную зону и призвали местных жителей не выходить из дома.

Извержение, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации свыше 6000 человек. Распространившись на площади в 270 гектаров, потоки раскаленной лавы температурой выше 1000 градусов по Цельсию уничтожили более 650 домов, разрушили дороги. Остров объявлен зоной катастрофы. Ущерб от природного бедствия оценивается более чем в 400 миллионов евро.

Смотрите также:

  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

  • Керчь, июнь 2021 года. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь*: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта*: трехмесячная норма осадков

    На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:37

Жизнь после наводнения: что говорят пострадавшие немцы (06.09.2021)

Контекст

На острове Пальма из-за извержения вулкана закрыт аэропорт

Продолжающееся почти неделю извержение вулкана Кумбре-Вьеха привело к эвакуации уже 6000 человек. Потоки лавы уничтожили 420 домов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти?  

Апокалипсис в Нью-Йорке: из-за урагана "Ида" затопило мегаполис. DW Новости (02.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме  

КГБ Беларуси сообщил о гибели сотрудника во время спецоперации  

"Пишите письма" политзаключенным. За это в Беларуси можно сесть в тюрьму  