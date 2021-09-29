Потоки лавы из вулкана на Пальме достигли Атлантического океана

Спустя десять дней после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма потоки лавы из него достигли Атлантического океана. Лава стекает в море в районе пляжа Плайя-Нуэва, сообщил в среду, 29 сентября, Институт вулканологии Канарских островов.

Эксперты института предупредили, что при контакте лавы с морской водой будут выделяться вредные газы, вызывающие раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также затруднение дыхания. Однако сильные ветры, по всей видимости, отнесли газовое облако в сторону от острова.

В связи с продвижением лавы к океану власти испанского острова установили запретную зону и призвали местных жителей не выходить из дома.

Извержение, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации свыше 6000 человек. Распространившись на площади в 270 гектаров, потоки раскаленной лавы температурой выше 1000 градусов по Цельсию уничтожили более 650 домов, разрушили дороги. Остров объявлен зоной катастрофы. Ущерб от природного бедствия оценивается более чем в 400 миллионов евро.

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