Остров Пальма объявят зоной катастрофы из-за извержения вулкана

Совет министров Испании 28 сентября объявит остров Пальма в составе Канарского архипелага зоной катастрофы в связи с извержением вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил председатель правительства Педро Санчес.

Как передало агентство AP со ссылкой на мониторинговую программу ЕС, лава разрушила почти 400 зданий, в том числе на западной стороне острова Пальма, где проживают около 85 000 человек. Ее потоки покрыли площадь в 180 гектаров и 14 километров дорожного полотна.

По данным местных властей, в районе извержения зафиксировано за неделю около 1130 подземных толчков. Как указали правоохранители из Гражданской гвардии, столб пепла в отдельные моменты выбрасывался в воздух на высоту до 4500 метров. Местным жителям рекомендовали использовать защитные маски.

Извержение поставило под угрозу до 5 тыс. рабочих мест

По склону горного массива продолжают спускаться два потока лавы - один, по сведениям наблюдателей, почти остановился, другой движется со скоростью 4-5 метров в час.

Остров Пальма в значительной степени зависит от экспорта бананов, которые составляют примерно половину его экономического производства. Извержение поставило под угрозу примерно 15% от годового выпуска этой продукции и до 5 000 рабочих мест.

Правительство Испании выделит средства на восстановление

Во время визита на остров премьер Санчес объявил о пакете мер, направленных на восстановление. Испанское правительство предоставит средства на реконструкцию домов и общественной инфраструктуры, в частности, дорог, ирригационных сетей и школ, а также на поддержание туристической индустрии острова. Глава правительства не назвал конкретных сумм, однако сказал, что на заседании совета министров на следующей неделе будут представлены более подробные сведения.

Извержению предшествовала серия землетрясений

На острове Пальма, в районе населенного пункта Эль-Пасо на гряде Кумбре-Вьеха 19 сентября был зарегистрирован активный выброс вулканических материалов.

Началу извержения вулкана предшествовала серия небольших землетрясений. За несколько дней на острове было зафиксировано около 6600 мелких и средних толчков. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2.

До этого извержение вулкана на острове Пальма происходило в 1971 году.

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