На острове Пальма из-за извержения вулкана закрыт аэропорт

Из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла в субботу, 25 сентября, остановлено воздушное сообщение с испанским островом Пальма, входящим в группу Канарских островов. Авиарейсы на соседние Тенерифу и Гомеру продолжаются. Об этом сообщила авиакомпания Binter в своем Twitter. С Тенерифы желающие могут добраться до Пальмы на пароме. Паромное сообщение работает, время в пути около четырех часов.

По оценкам экспертов, извержение вулкана Кумбре-Вьеха перешло в новую взрывную фазу. "Измерения вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую активность во второй половине дня пятницы", - заявили в экстренной службе агентству Reuters.

Извержение, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6000 человек. Потоки лавы уничтожили 420 домов, распространившись на площади в 190 га. Это эквивалентно 265 футбольным полям, уточняет агентство dpa.

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