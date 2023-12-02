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Израильские переговорщики покинут Катар

Виталий Кропман
2 декабря 2023 г.

Израиль заявил, что ХАМАС не выполнил свою часть соглашения в части освобождения всех женщин и детей. В Тель-Авиве подозревают, что 20 женщин и двое детей все еще удерживаются в Газе.

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Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Биньямин Нетаньях
Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Биньямин НетаньяхФото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/ZUMA Wire/IMAGO

Израильские переговорщики покинут Катар после того, как переговоры о возобновлении перемирия в секторе Газа зашли в тупик. Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля в субботу, 2 декабря, по указанию Биньямина Нетаньяху глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа распорядился, чтобы его команда покинула страну Персидского залива.

"Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения", - говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства. В частности, речь идет об освобождении всех детей и женщин, похищенных боевиками 7 октября. Как указывает агентство dpa, Израиль подозревает, что 20 женщин и двое детей все еще удерживаются в Газе. В их числе женщина и двое ее маленьких сыновей, которых исламистское движение ХАМАС объявило мертвыми несколько дней назад. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их смерть не подтверждена.

На прошлой неделе Израиль и террористическое движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня, которое дважды ненадолго продлевалось. За это время ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль в ответ отпустил 240 палестинских заключенных.

Макрон летит в Катар

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправляется в Катар, чтобы помочь договориться о новом прекращении огня. Усилия по прекращению огня и освобождению всех заложников должны быть активизированы, заявил Макрон журналистам на Всемирной конференции по изменению климата в Дубае. Франция очень обеспокоена тем, что боевые действия вновь вспыхнули после истечения срока прекращения огня утром 1 декабря.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Как Израиль освобождает палестинских заключенных

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