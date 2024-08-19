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Израиль согласился с предложениями США о перемирии в Газе

Сергей Куприков
19 августа 2024 г.

Госсекретарь США заявил, что премьер-министр Израиля одобрил предложения Вашингтона по прекращению огня. Он выразил надежду, что то же сделает и ХАМАС.

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Глава госдепартамента США Энтони Блинкен
Глава госдепартамента США Энтони БлинкенФото: Kevin Mohatt/REUTERS

Израиль согласился на последние предложения США о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник, 19 августа, глава госдепартамента США Энтони Блинкен после трехчасовой встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. "Премьер-министр Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое", - сказал госсекретарь. После этого, по его словам, стороны при помощи посредников - США, Египта и Катара - должны собраться, чтобы завершить процесс достижения согласия, каким образом реализовать соглашение. "До сих пор сохраняются сложные вопросы, которые требуют жестких решений со стороны лидеров. И в конечном счете все зависит именно от них", - отметил Энтони Блинкен.

Как указал глава внешнеполитического ведомства США, проект соглашения по Газе отражает предложения, обнародованные президентом Джо Байденом еще в мае, и предусматривает поэтапное прекращение боевых действий. Предполагается, что перемирие продлится шесть месяцев, оно предполагает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

В канцелярии главы израильского правительства назвали встречу Нетаньяху с Блинкеном продуктивной и подчеркнули, что "премьер-министр подтвердил приверженность Израиля последнему американскому предложению".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, еще 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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