  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа
Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаФото: Ammar Awad/REUTERS
КонфликтыИзраиль

Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня

Олег Соколенко
47 мин. назад

Израиль и палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. Пять дней взаимных обстрелов унесли жизни как минимум 33 палестинцев и двух израильтян.

https://p.dw.com/p/4RJXL

Израиль и палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" в субботу, 13 мая договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, сообщили израильские и арабские СМИ. Соглашение вступило в силу в тот же день в 22.00 по местному времени.

Правительство Израиля поблагодарило Каир за его посреднические усилия. Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сказал, что "тишина будет встречена тишиной", однако Израиль ответит на дальнейшие угрозы своей безопасности "тем, чем потребуется".

Несмотря на заключение перемирия, еще несколько минут после назначенного времени продолжались ракетные обстрелы Израиля палестинцами из сектора Газа и ответные ракетные удары ВВС Израиля по этой палестинской территории.

Израиль и палестинцы обстреливали друг друга пять дней

Соглашение было достигнуто после пяти дней взаимных воздушных ударов, которые унесли жизни как минимум 33 палестинцев, включая по меньшей мере 13 мирных жителей, передает агентство Associated Press. В результате ракетных ударов исламистов по Израилю там погибло два человека.

10 мая министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в том числе в Тель-Авиве. За несколько дней вооруженного конфликта, по данным израильских военных, им удалось ликвидировать целый ряд руководителей "Исламского джихада".

Смотрите также:

Израиль: противостояние обостряется

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дом одного из джихадистов в секторе Газа, разрушенный в результате авиаудара

Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада"

Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада"

Израильская армия нанесла новый массированный удар с воздуха по сектору Газа. Палестинские боевики подтвердили гибель одного из военных руководителей "Исламского джихада" Али Гали.
Политика11 мая 2023 г.
external

Пригожин позвал Шойгу в Бахмут. Ударят ли сверхмощные ракеты ВСУ и по Крыму? DW Новости (12.05.2023)

Пригожин позвал Шойгу в Бахмут. Ударят ли сверхмощные ракеты ВСУ и по Крыму? DW Новости (12.05.2023)

Пригожин пригласил Шойгу посетить Бахмут и увидеть ситуацию своими глазами. Украина готовится к контрнаступлению. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что военные ждут только западных вооружений. На этом фоне большое внимание привлекло решение Великобритании поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, что, по мнению экспертов, может значительно улучшить позиции Украины.
Политика12 мая 2023 г.40:08 мин.
external

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Археолог Авирам Ошри уверен, что Вифлеем в 10 км от Иерусалима - вовсе не тот Вифлеем, о котором говорится в святом писании.
История26 декабря 2022 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский истребитель-бомбардировщик Су-35

"Ъ": В Брянской области сбиты Су-34, Су-35 и два вертолета

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Акция протеста польских дальнобойщиков

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Автомобили и транспорт19 ч. назад
Eurovision Song Contest in Liverpool 2023

Скучает ли "Евровидение" по России?

Скучает ли "Евровидение" по России?

Конфликты20 ч. назад
Кемаль Кылычдароглу, соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Политика19 ч. назад
На улицах Гагаузии перед выборами главы

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Конфликты20 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика20 ч. назад
Украинский флаг в Киеве

Война, день 443-й: Новые санкционные пакеты Украины

Война, день 443-й: Новые санкционные пакеты Украины

Конфликты12 мая 2023 г.
На главную страницу