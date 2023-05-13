Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня

Израиль и палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" договорились о прекращении огня при посредничестве Египта. Пять дней взаимных обстрелов унесли жизни как минимум 33 палестинцев и двух израильтян.

Израиль и палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" в субботу, 13 мая договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, сообщили израильские и арабские СМИ. Соглашение вступило в силу в тот же день в 22.00 по местному времени.

Правительство Израиля поблагодарило Каир за его посреднические усилия. Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сказал, что "тишина будет встречена тишиной", однако Израиль ответит на дальнейшие угрозы своей безопасности "тем, чем потребуется".

Несмотря на заключение перемирия, еще несколько минут после назначенного времени продолжались ракетные обстрелы Израиля палестинцами из сектора Газа и ответные ракетные удары ВВС Израиля по этой палестинской территории.

Израиль и палестинцы обстреливали друг друга пять дней

Соглашение было достигнуто после пяти дней взаимных воздушных ударов, которые унесли жизни как минимум 33 палестинцев, включая по меньшей мере 13 мирных жителей, передает агентство Associated Press. В результате ракетных ударов исламистов по Израилю там погибло два человека.

10 мая министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в том числе в Тель-Авиве. За несколько дней вооруженного конфликта, по данным израильских военных, им удалось ликвидировать целый ряд руководителей "Исламского джихада".

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