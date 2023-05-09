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Получивший повреждения дом в секторе ГазаФото: Ali Jadallah/AA/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Израиль нанес удар возмездия по сектору Газа

Дмитрий Вачедин
55 мин. назад

В Израиле вновь обострение из-за смерти представителя "Исламского джихада" в израильской тюрьме. Из сектора Газа ведется обстрел ракетами, Израиль отвечает ударами в обратную сторону.

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Израильская армия сообщила, что в ночь на вторник, 9 мая, нанесла удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Они последовали после обстрела израильской территории ракетами из Газы.

По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов убиты как минимум 10 человек и столько же получили ранения. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся вооруженным крылом "Исламского джихада", сообщила о гибели трех своих полевых командиров вместе с женами и сыновьями.

Причиной очередного обострения стала смерть в израильской тюрьме высокопоставленного представителя “Исламского джихада” после многомесячной голодовки. Радикалы в Газе объявили об ударах возмездия, после чего территория Израиля на протяжении нескольких дней обстреливалась ракетами.

Жителей юга Израиля власти просят находиться недалеко от укрытий, в ряде населенных пунктов, закрыты школы и проезд по отдельным улицам.

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