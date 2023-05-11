Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского Джихада"

Израильская армия нанесла новый массированный удар с воздуха по сектору Газа. Палестинские боевики подтвердили гибель одного из военных руководителей "Исламского джихада" Али Гали.

Израиль в результате нового удара с воздуха по сектору Газа ликвидировал одного из военных руководителей палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Али Гали. Командир подразделения, отвечающего за пуск ракет, Али Гали "убит в южной части сектора Газа вместе с другими мучениками", сообщило вооруженное крыло "Исламского джихада" - "Бригады Аль-Кудс" - в четверг, 11 мая.

Израильская армия подтвердила гибель Гали в городе Хан-Юнис. По сообщению палестинских врачей в Хан-Юнисе, жертвами израильского воздушного удара стали три человека. Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что в результате израильских воздушных рейдов погибли семь человек, а днем ранее - 15.

Ракетные обстрелы Израиля

Между тем министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что 10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали и в Тель-Авиве. "Исламский джихад" заявил, что ракетные обстрелы Израиля будут продолжены.

В приграничных израильских городах Ашкелон и Сдерот палестинские ракеты поразили дом и автомобиль. Израиль пообещал новые удары возмездия.

Премьер-министр Израиля вечером 10 мая заявил, что израильская операция пока еще находится в серединной стадии, подчеркнув при этом, что до сих пор не пострадал ни один израильский мирный житель. По сообщению агентства AFP, Египет пытается содействовать заключению перемирия между сторонами.

Смотрите также: