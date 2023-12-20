Израиль готов к новой гуманитарной паузе в секторе Газа

Готовность Израиля к новой гуманитарной паузе и поставкам помощи в сектор Газа может способствовать освобождению заложников ХАМАС, заявил президент страны.

Израиль открыт к новой гуманитарной паузе в боях с радикальным исламистским движением ХАМАС и дополнительным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, 19 декабря, выступая перед послами и дипломатами 80 стран. По мнению главы государства, такие меры могут способствовать освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября.

Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проводят в Польше переговоры с представителями ХАМАС, сообщает ряд СМИ. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются еще как минимум 109 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

СБ ООН отложил голосование по гуманитарной резолюции

Между тем Совет Безопасности ООН вновь перенес голосование по проекту резолюции о ситуации в секторе Газа. Инициатива, поданная Объединенными Арабскими Эмиратами, содержит в том числе призыв к приостановке боевых действий в регионе с целью облегчить поставки гуманитарной помощи.

Первоначально голосование ожидалось еще 18 декабря, однако неоднократно переносилось. Участники Совбеза ведут дискуссии о тексте документа. Предполагается, что голосование состоится днем 20 декабря.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 19 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

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