 Из Словакии будут высланы российские дипломаты | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2022

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Европа

Из Словакии будут высланы российские дипломаты

Три сотрудника посольства РФ в Братиславе объявлены персонами нон грата в связи с подозрениями в шпионаже. Также были арестованы граждане Словакии.

Вечерняя площадь в столице Словакии Братиславе

Братислава

Словакия выслала из страны трех сотрудников российского посольства в Братиславе по подозрению в шпионаже. Они должны покинуть страну в течение 72 часов, поскольку их действия нарушают Венскую конвенция о дипломатических сношениях, сообщается на сайте словацкого МИДа в понедельник, 14 марта.

Имена этих сотрудников, а также, в чем конкретно их обвиняют, ведомство не сообщило. В то же время, по данным dpa, были арестованы три гражданина Словакии за предполагаемые шпионские действия в обмен на финансовое вознаграждение.

В тот же день министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в интервью словацкому новостному агентству Pravda, что принятые меры - это "только начало", и последует "четкое и последовательное" продолжение. По данным журналистов, среди арестованных сотрудник Минобороны Словакии, словацкой разведслужбы SIS (Slovenská informačná služba) и работник неназванного пророссийского издания.

В 2022 году дипломатов РФ высылали из Болгарии, США и ФРГ

Ранее, в начале марта, Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже. Они "осуществляли нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария", заявил МИД Болгарии.

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов при ООН, объяснив это тем, что они "злоупотребили своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности".

В январе МИД ФРГ подтвердил, что из страны был выслан сотрудник генконсульства России в Мюнхене, причем это произошло еще летом 2021 года, а стало известно об этом позже после публикации в издании Der Spiegel. Его назвали штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

В декабре 2021 года МИД ФРГ объявил  персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Германии.

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    Автор: Ефим Шуман


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