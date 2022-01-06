Скандал с ПО Pegasus: кто и как шпионил за польской оппозицией

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В 2021 году журналисты выяснили, что ряд государств - прежде всего, авторитарных, но также и входящая в ЕС Венгрия - вели нелегальную прослушку оппозиционеров. Похоже, к числу этих стран надо причислить и Польшу.
Об электронной слежке за оппозиционными политиками, журналистами и правозащитниками с помощью программы Pegasus стало известно после публикации международного журналистского расследования в июле 2021 года. Изначально в списке стран, чьи власти, судя по всему, пользовались шпионским ПО, кроме государств с авторитарными режимами в Азии и Африке - Азербайджана, Саудовской Аравии, Руанды и Марокко - значился лишь один член ЕС: Венгрия.
И вот, спустя полгода после публикации разоблачительного расследования, появились первые данные о том, что подобные злоупотребления могли иметь место и в Польше. Кшиштоф Брейза из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" незадолго до католического Рождества 2021 года заявил, что в период с апреля по октябрь 2019 года его смартфон взламывали 33 раза.
13 октября 2019 года в Польше прошли парламентские выборы. Брейза возглавлял избирательный штаб своей партии. В это время польский гостелеканал TVP обнародовал поддельные электронные письма, которые должны были служить доказательством того, что политик вел кампанию ненависти против своих конкурентов. По словам Брейзы, эти письма были выкрадены с его телефона и впоследствии изменены. "Это не случайность", - уверен политик.
Экс-вице-премьер Польши, адвокат, тесно связанный с либеральной оппозицией, Роман Гертых также считает себя жертвой хакеров. Он утверждает, что его смартфон взламывали 18 раз. А телефон прокурора Евы Вжосек, которая сотрудничает с критично настроенным по отношению к правительству Польши объединением прокуроров Lex Super Omnia и резко критиковала голосование по почте на выборах президента страны в 2020 году, судя по всему, в период между июнем и августом 2021 года взламывали 6 раз.
Программу Pegasus, которая может шпионить в режиме реального времени за айфонами и смартфонами, работающими на ОС Android, разработала израильская компания NSO. Программу покупают власти по всему миру, чтобы бороться с терроризмом и организованной преступностью. Программа может записывать ведущиеся по телефону разговоры, считывать геолокацию, тайно активировать камеру. По оценке IT-экспертов, надежной защиты от подобного шпионского софта на сегодня не существует.
Случаи шпионажа за польской оппозицией подтвердила канадская исследовательская группа Университета Торонто Citizen Lab. Теперь политики в Польше называют случившееся "польским Уотергейтом" и требуют сформировать парламентский комитет по его расследованию. Ведь использование Pegasus могло повлиять на результаты выборов.
Между тем в правительстве Польше упрямо заявляют, что понятия не имели о каком-то шпионаже. "Не знаю, про какую систему вы говорите. Не знаю, что это могла быть за система", - заявил в конце 2021 года на пресс-конференции замминистра юстиции Польши Михал Вос. По его словам, о нелегальной прослушке не знал и глава Минюста и генпрокурор Збигнев Зёбро.
Пока генпрокуратура не демонстрирует особой заинтересованности в этом деле. Адвокат Брейзы подала заявление о совершении уголовного преступления, но реакции пока не последовало. В случае Вжосек и вовсе было отказано в возбуждении дела - из-за отсутствия оснований.
Со своей стороны, премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что за прослушкой могут стоять "зарубежные спецслужбы", которых "много по всему миру".
Однако в последнее время появляется все больше документов, которые укрепляют подозрения в возможной причастности польского правительства к нелегальной прослушке телефонов оппозиционеров. 3 декабря 2021 года издание Gazeta Wyborcza написало, что в июле 2017 года премьер Венгрии Виктор Орбан встречался в Будапеште с тогдашней главой правительства Польши Беатой Шидло и тогдашним премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Именно в тот раз, по данным издания, и была заключена сделка по приобретению Варшавой ПО Pegasus.
Сообщается, что оплата в размере 25 млн злотых со стороны Польши была произведена не из ресурсов Центрального антикоррупционного ведомства (CBA), а из средств "Фонда помощи жертвам преступности", подведомственного министерству юстиции. Для этого парламент изменил статус фонда по заявлению замминистра юстиции Воса. По сведениям Gazeta Wyborcza, депутатов при этом не проинформировали о том, что деньги предназначены на покупку шпионского ПО.
Между тем Израиль сократил число государств, которым он предоставляет право пользоваться ПО Pegasus, со 100 до 37. В числе стран, которым больше не выдают соответствующую лицензию, - Польша и Венгрия. Однако польская оппозиция сомневается, что прослушка прекратится. Экс-глава польского МИД, сооснователь партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина полагает, что "в ближайшие дни станут известны имена и номера телефонов других политиков, ставших жертвами электронного шпионажа".
В свою очередь известный в Польше эксперт по кибербезопасности Петр Немчик указывает, что зарегистрированная в Республике Северная Македония израильская компания Cytrox уже сегодня предлагает альтернативу ПО Pegasus в виде софта Predator.
Председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский 27 декабря выступил с обращением ко всем гражданам, которые опасаются прослушки. "Полушуточно-полусерьезно советую вам пользоваться таким же мобильным телефоном, как мой: он старый, подержанный, но, если нажать на правильную кнопку, может даже записывать видео". Консервативный политик известен в стране своим скептическим отношением к современным технологиям.
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