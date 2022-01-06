Скандал с ПО Pegasus: кто и как шпионил за польской оппозицией

Об электронной слежке за оппозиционными политиками, журналистами и правозащитниками с помощью программы Pegasus стало известно после публикации международного журналистского расследования в июле 2021 года. Изначально в списке стран, чьи власти, судя по всему, пользовались шпионским ПО, кроме государств с авторитарными режимами в Азии и Африке - Азербайджана, Саудовской Аравии, Руанды и Марокко - значился лишь один член ЕС: Венгрия.

И вот, спустя полгода после публикации разоблачительного расследования, появились первые данные о том, что подобные злоупотребления могли иметь место и в Польше. Кшиштоф Брейза из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" незадолго до католического Рождества 2021 года заявил, что в период с апреля по октябрь 2019 года его смартфон взламывали 33 раза.

13 октября 2019 года в Польше прошли парламентские выборы. Брейза возглавлял избирательный штаб своей партии. В это время польский гостелеканал TVP обнародовал поддельные электронные письма, которые должны были служить доказательством того, что политик вел кампанию ненависти против своих конкурентов. По словам Брейзы, эти письма были выкрадены с его телефона и впоследствии изменены. "Это не случайность", - уверен политик.

Экс-вице-премьер Польши Роман Гертых полагает, что стал жертвой прослушки

Экс-вице-премьер Польши, адвокат, тесно связанный с либеральной оппозицией, Роман Гертых также считает себя жертвой хакеров. Он утверждает, что его смартфон взламывали 18 раз. А телефон прокурора Евы Вжосек, которая сотрудничает с критично настроенным по отношению к правительству Польши объединением прокуроров Lex Super Omnia и резко критиковала голосование по почте на выборах президента страны в 2020 году, судя по всему, в период между июнем и августом 2021 года взламывали 6 раз.

Как работает программа Pegasus

Программу Pegasus, которая может шпионить в режиме реального времени за айфонами и смартфонами, работающими на ОС Android, разработала израильская компания NSO. Программу покупают власти по всему миру, чтобы бороться с терроризмом и организованной преступностью. Программа может записывать ведущиеся по телефону разговоры, считывать геолокацию, тайно активировать камеру. По оценке IT-экспертов, надежной защиты от подобного шпионского софта на сегодня не существует.

Польский оппозиционный политик Кшиштоф Брейза утверждает, что его смартфон взламывали 33 раза

Случаи шпионажа за польской оппозицией подтвердила канадская исследовательская группа Университета Торонто Citizen Lab. Теперь политики в Польше называют случившееся "польским Уотергейтом" и требуют сформировать парламентский комитет по его расследованию. Ведь использование Pegasus могло повлиять на результаты выборов.

Правительство "ничего не знало" о Pegasus

Между тем в правительстве Польше упрямо заявляют, что понятия не имели о каком-то шпионаже. "Не знаю, про какую систему вы говорите. Не знаю, что это могла быть за система", - заявил в конце 2021 года на пресс-конференции замминистра юстиции Польши Михал Вос. По его словам, о нелегальной прослушке не знал и глава Минюста и генпрокурор Збигнев Зёбро.

Пока генпрокуратура не демонстрирует особой заинтересованности в этом деле. Адвокат Брейзы подала заявление о совершении уголовного преступления, но реакции пока не последовало. В случае Вжосек и вовсе было отказано в возбуждении дела - из-за отсутствия оснований.

Со своей стороны, премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что за прослушкой могут стоять "зарубежные спецслужбы", которых "много по всему миру".

Сделка по покупке программы-шпиона

Однако в последнее время появляется все больше документов, которые укрепляют подозрения в возможной причастности польского правительства к нелегальной прослушке телефонов оппозиционеров. 3 декабря 2021 года издание Gazeta Wyborcza написало, что в июле 2017 года премьер Венгрии Виктор Орбан встречался в Будапеште с тогдашней главой правительства Польши Беатой Шидло и тогдашним премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Именно в тот раз, по данным издания, и была заключена сделка по приобретению Варшавой ПО Pegasus.

Нетаньяху и Орбан во время встречи в Будапеште в 2017 году

Сообщается, что оплата в размере 25 млн злотых со стороны Польши была произведена не из ресурсов Центрального антикоррупционного ведомства (CBA), а из средств "Фонда помощи жертвам преступности", подведомственного министерству юстиции. Для этого парламент изменил статус фонда по заявлению замминистра юстиции Воса. По сведениям Gazeta Wyborcza, депутатов при этом не проинформировали о том, что деньги предназначены на покупку шпионского ПО.

Новые шпионские программы

Между тем Израиль сократил число государств, которым он предоставляет право пользоваться ПО Pegasus, со 100 до 37. В числе стран, которым больше не выдают соответствующую лицензию, - Польша и Венгрия. Однако польская оппозиция сомневается, что прослушка прекратится. Экс-глава польского МИД, сооснователь партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина полагает, что "в ближайшие дни станут известны имена и номера телефонов других политиков, ставших жертвами электронного шпионажа".

Логотип израильской компании NSO Group

В свою очередь известный в Польше эксперт по кибербезопасности Петр Немчик указывает, что зарегистрированная в Республике Северная Македония израильская компания Cytrox уже сегодня предлагает альтернативу ПО Pegasus в виде софта Predator.

Председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский 27 декабря выступил с обращением ко всем гражданам, которые опасаются прослушки. "Полушуточно-полусерьезно советую вам пользоваться таким же мобильным телефоном, как мой: он старый, подержанный, но, если нажать на правильную кнопку, может даже записывать видео". Консервативный политик известен в стране своим скептическим отношением к современным технологиям.

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