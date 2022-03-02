 Болгария высылает двух российских дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2022

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Россия

Болгария высылает двух российских дипломатов

Российские дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 48 часов. Прокуратура республики обвинила сотрудников российской дипмиссии в шпионаже.

Посольство РФ в Софии

Посольство РФ в Софии

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже. Им предписано покинуть страну в течение 48 часов, сообщил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров на брифинге в среду, 2 марта.

По его словам, сотрудники российской дипмиссии "осуществляли нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария". В связи с этим МИД Болгарии вручил представителю посольства ноту, уведомив его в том, что объявил персонами нон грата двух дипломатов РФ.

Ранее в среду болгарская прокуратура выдвинула обвинения против дипломата РФ в сборе разведданных на территории страны. "В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации с дипломатической неприкосновенностью занимался неконтролируемой разведывательной деятельностью, несовместимой с дипломатической работой, на территории Республики Болгария", - говорится в заявлении на сайте болгарской прокуратуры.

Протест в связи с публикациями в информпространстве

Представитель болгарского МИДа сообщил, что посольству РФ была передана и вторая нота, в которой выражается "острый протест" в связи с его публикациями в информационном пространстве в последние дни "с обидными высказывания" в отношении Болгарии и ее союзников.

В сообщении на странице посольства в Facebook, опубликованном 28 февраля, говорится, что ряд российских правительственных сайтов были заблокированы или некорректно отображались в Болгарии из-за "информационной агрессии со стороны Вашингтона и его евроатлантических прихвостней".

Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го - еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ и сотрудника российского торгового представительства, в сентябре 2020 года - также двоих дипломатов, в конце 2020-го - военного атташе РФ, а в марте 2021 года - еще двоих дипломатов. Россия отвечала на это зеркальными мерами.

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    Автор: Наталия Королева


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