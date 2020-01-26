 Болгария высылает двух российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2021

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Европа

Болгария высылает двух российских дипломатов

Российские дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. Прокуратура сочла их деятельность несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Москва не исключила ответные меры.

Человек в плаще и шляпе смотрит в бинокль

Болгария в понедельник, 22 марта, объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщило болгарское министерство иностранных дел. Прокуратура Болгарии ранее указала, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

По данным болгарского телевидения, речь идет о двух сотрудниках российской внешней разведки, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Ранее несколько военнослужащих в Болгарии были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. По сведениям болгарской прокуратуры, задержанные занимались сбором материала о деталях, касающихся координационного центра НАТО в Варне.

Российская сторона сочла решение официальной Софии необоснованным. Такая позиция не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога, заявили в посольстве РФ в Болгарии. Москва оставляет за собой право на ответные меры, отметили в диппредставительстве.

Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го - еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства, в сентябре 2020 года - еще двоих дипломатов, а в конце 2020-го - военного атташе РФ. Россия отвечала на это зеркальными мерами.

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