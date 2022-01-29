 МИД Германии сообщил о высылке сотрудника генконсульства России | Новости из Германии о Германии | DW | 29.01.2022

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Германия

МИД Германии сообщил о высылке сотрудника генконсульства России

Германия выслала работника российского консульства в Мюнхене летом 2021 года. По сведениям Der Spiegel, на самом деле это был сотрудник службы внешней разведки РФ.

МИД Германии

МИД Германии

Сотрудник Генерального консульства России в Мюнхене, имя которого не называется, был выслан из Германии летом 2021 года, однако известно об этом стало только после публикации в журнале Der Spiegel. МИД ФРГ вечером пятницы, 28 января, подтвердил данную информацию агентству dpa, не вдаваясь в подробности.

"Подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и должен был покинуть страну", - сообщила пресс-секретарь министерства.

Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, знакомые с делом, что высланный мужчина был аккредитован в качестве дипломата, но на самом деле являлся штатным сотрудником российской службы внешней разведки. Он был разоблачен в ходе расследования, проведенного генеральным прокурором ФРГ. На момент публикации официального подтверждения этой информации не было. Посольство России в Берлине не стало комментировать эти заявления агентству dpa.

Высылка двух дипломатов РФ после суда по делу об убийстве Хангошвили

В декабре МИД Германии тоже объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Это решение было принято после оглашения приговора по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине 15 декабря приговорил к пожизненному лишению свободы  российского гражданина Вадима Красикова по обвинению в убийстве Хангошвили по заказу российского государства в августе 2019 года. В ответ Россия выслала двух немецких дипломатов. 

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  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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