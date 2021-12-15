 Выстрелы в Хангошвили не остались без последствий: СМИ ФРГ о приговоре | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.12.2021

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Германия

Выстрелы в Хангошвили не остались без последствий: СМИ ФРГ о приговоре

Убийство чеченца в Берлине: немецкие медиа возмущены "актом государственного терроризма" со стороны РФ и требуют для Кремля политических последствий. Реакции СМИ на приговор - в обзоре DW.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Вердикт Высшего земельного суда Берлина, недвусмысленно указавший на роль России в заказном убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили , вызвал настоящую бурю в немецких СМИ. Самые яркие реакции прессы на приговор - в обзоре DW.

Новое правительство ФРГ должно пересмотреть политику в отношении РФ

Из-за колебаний правительства Меркель Германия упустила момент, чтобы должным образом отреагировать на заказное убийство чеченца в Берлине. Но теперь новое правительство обязано действовать, и одной лишь высылки двух российских дипломатов - недостаточно, пишет журналистка Der Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen).

После отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании с применением химического боевого вещества "Новичок" МИД Германии выслал четырех российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, напоминает она. "В Берлине химическое боевое отравляющее вещество не применяли, однако выстрелы, ставшие для Хангошвили смертельными, не могут остаться без последствий... Тот факт, что российские спецслужбы в центре Берлина застрелили одного из своих противников - возмутителен, он затрагивает суверенитет ФРГ".

Процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине

Процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине

В то же время, пишет журналистка, убийство Хангошвили демонстрирует, "с каким агрессивным государством мы имеем дело. Это должно стать уроком для тех в Германии, кто верит, что усиление диалога может каким-то образом наладить испорченные отношения с Россией". 

Новое правительство Германии должно использовать переломный момент своего вступления в должность, чтобы пересмотреть всю политику в отношении России, считает автор. Прежнее правительство "избрало курс умиротворения Кремля" не только в связи с убийством в Берлине, напоминает она: "И в конфликте РФ с Украиной немцы всегда призывали обе стороны к деэскалации, не делая различия между агрессором и жертвой".

"Переброска российских войск к границам Украины и затишье в переговорах демонстрируют, что и эта стратегия провалилась, - считает фон Зальцен. - Новое правительство должно называть вещи своими именами и положить конец политике умиротворения России".

Убийство чеченца в Берлине - это атака на суверенитет Германии

"Если российские спецслужбы совершают убийство в центре Берлина, то это нападение не только на жертву, но и на суверенитет немецкого государства", - считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser). "Если российское государство (или хотя бы одно из его ведомств) считает, что может осуществлять внесудебное правосудие на немецкой территории, то Германия должна защищаться", - убежден он.

При этом, по мнению журналиста, не играет роли, был ли убитый террористом - как утверждает президент России Владимир Путин - или нет. "Будь у российских властей доказательства против чеченца из Грузии, они могли бы передать эти доказательства немецким судебным органам, - замечает автор. - Вместо этого власти РФ ложно утверждали, что Германия не ответила на запросы об экстрадиции Хангошвили".

Полностью предотвратить подобные нападения невозможно, продолжает Фезер: возмущение международного сообщества и высылка дипломатов после отравления Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля в Великобритании не удержали российские спецслужбы от убийства в Тиргартене.

Однако это не означает, что нужно бездействовать: "На самом деле вывод, который должны были сделать еще до выстрелов летом 2019 года, заключается в следующем: нужна последовательная твердая политика против режима Путина, не ослабляемая такими ложными сигналами, как поддержка "Северного потока - 2".

"Новые санкции против Кремля неизбежны"

До сих пор политики в Берлине по двум причинам воздерживались от каких-либо реакций на политическое заказное убийство Зелимхана Хангошвили, замечает обозреватель Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус (Stefan Cornelius). Во-первых, нужно было дождаться приговора суда, а во-вторых, "все никак не наступал идеальный момент, чтобы перейти в следующий раунд противостояния с Россией".

Однако теперь "у правительства Германии не осталось никаких оправданий, чтобы игнорировать политическую подоплеку этого преступления, и необходимо обозначить не только правовые, но и политические последствия". По мнению автора, высылка двух российских дипломатов - это лишь "усталое начало" давно назревшего пересмотра отношений с Россией.

"Ни одна страна не может допустить, чтобы на ее территории убивали по заказу другого государства. Это нарушает суверенитет и подрывает веру граждан в их защищенность. Для многих российских оппозиционеров, которые находятся в Германии, убийство - мрачное свидетельство того, насколько велик радиус действия режима. Даже в Германии они не могут быть в безопасности", - констатирует журналист.

Поэтому, считает Корнелиус, правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) обязано ответить на убийство, "совершенное по заказу иностранного государства на немецкой земле", и ответить "не обычными дипломатическими методами". Заблуждается тот, кто полагает, что быстрая высылка дипломатов решит эту проблему. И молчание на самом высоком уровне может быть неверно истолковано как политика безмолвного умиротворения РФ".

Если цепочку преступников можно отследить и если она берет свое начало в российском аппарате госбезопасности, то необходимо назвать имена и подать заявку на экстрадицию виновных, полагает обозреватель. "Наконец, - уверен он, - неизбежны санкции и дальнейшие высылки дипломатов".

"Фрустрирует то, что конфликты с Россией до сих пор всегда заканчивались одинаково: преступник маскируется под жертву, всегда заявляет противоположное установленным судом фактам, распространяет дезинформацию - и из чистого страха перед политической эскалацией протест в повседневном шуме сходит на нет. Дальше так продолжаться не может, если правовое государство хочет защитить себя от атак".

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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