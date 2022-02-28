 США высылают 12 российских дипломатов при ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2022

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Мир

США высылают 12 российских дипломатов при ООН

Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты при ООН занимались в США шпионажем, что угрожало национальной безопасности, сообщила представительница американской миссии.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

США высылают 12 российских дипломатов при ООН. Об этом представительница миссии Соединенных Штатов при организации Оливия Долтон сообщила в понедельник, 28 февраля, назвав лиц, объявленных персонами нон-грата, "сотрудниками разведки".

Российские дипломаты "злоупотребили своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности", объяснила она. Это несовместимо с национальной безопасностью США, добавила Долтон. Вашингтон действует в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН, указала представительница американской миссии.

Постпред РФ Небензя: Дипломаты должны уехать до 7 марта

Долтон не уточнила, в какой срок россияне должны покинуть Соединенные Штаты. В то же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщил, что дипломатам предписано уехать до 7 марта, пишут агентства ТАСС и "Интерфакс".

Решение Вашингтона принято на фоне военного вторжения России в Украину, вызвавшего резкое осуждение множества стран. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады. Американские власти призвали всех граждан США незамедлительно покинуть Россию.

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    Автор: Наталия Королева


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