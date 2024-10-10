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Италия примет конференцию по восстановлению Украины

Александра Иванова
11 октября 2024 г.

"Украина не одинока, и мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Конференция по восстановлению Украины намечена на 10-11 июля 2025 года.

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Владимир Зеленский и Джорджа Мелони на пресс-конференции в Риме
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони на пресс-конференции в РимеФото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance

Конференция по вопросам восстановления Украины в 2025 году пройдет в Италии. Об этом премьер-министр страны Джорджа Мелони сообщила в четверг, 10 октября, после встречи в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, проведение мероприятия намечено на 10-11 июля.

"Украина не одинока, и мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется", - цитирует Мелони агентство AFP. По ее словам, поддержка Италии должна дать Киеву "лучшую возможность начать переговоры о мире, о мире, (…) который не может быть капитуляцией".

Ранее аналогичные конференции по восстановлению Украины прошли в Лондоне (21-22 июня 2023 года) и Берлине (11-12 июня 2024 года). 15-16 июня 2024 в курортном швейцарском городе Бюргеншток прошла также мирная конференция по Украине.

Европейское турне Владимира Зеленского

Перед поездкой в Рим Владимир Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и в Париже, где он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Зеленский опроверг информацию о том, что его турне по европейским столицам связано с намерением обсудить возможные условия перемирия с Россией. "В некоторых СМИ я увидел, что я якобы приехал, чтобы говорить о перемирии. Это ложная информация", - заявил украинский президент после  встречи с Макроном. По мнению Зеленского, за распространением такого рода слухов стоит Россия.

В то же время он повторил призыв к союзникам продолжать оказывать помощь Украине: "Нам нужна помощь еще до зимы".

Ожидается, что утром 11 октября Зеленский получит в Ватикане аудиенцию у папы римского Франциска. Во второй половине дня у него запланирована встреча в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).   

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