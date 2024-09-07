Италия обещает не ослаблять поддержку Украины

Ответ Запада на вторжение войск РФ в Украину был верным, заявила глава правительства Италии Мелони. Президент Украины Зеленский обсудил с ней вопросы восстановления энергосистемы и "формулу мира".

Италия не намерена ослаблять поддержку Украины, обороняющейся от военной агрессии России. С таким заявлением председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони выступила в субботу, 7 сентября. Нынешняя тупиковая ситуация в боевых действиях показывает, что ответ Запада на вторжение войск РФ в соседнюю страну был правильным, заявила глава итальянского правительства на экономическом форуме в Черноббьо.

Рим помогает Киеву поставками вооружений. Однако правительство Мелони до сих пор настаивало на использовании этого оружия исключительно на украинской территории.

"Я считаю, что Китай и Индия должны сыграть свою роль в разрешении конфликта", - подчеркнула Мелони. "Единственное, чего не следует делать, так это думать, что конфликт можно решить, отказавшись от Украины", - добавила она после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в кулуарах форума. "Выбор в пользу поддержки Украины являлся прежде всего выбором, отвечающим национальным интересам", - указала глава итальянского кабмина.

Зеленский: Италия активно участвует в реализации "формулы мира"

В свою очередь украинский лидер сообщил, что обсудил с Мелони восстановление своей страны и, в частности, энергетической системы, а также выполнение "формулы мира". Рим принимает активное участие в реализации каждого из пунктов этого проекта, подчеркнул Зеленский, одобрительно отозвавшись о решении Италии принять в 2025 году конференцию по вопросам восстановления Украины.