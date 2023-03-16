ISW: Патрушев может стать целью инфокампаний Пригожина

На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 марта (время московское).

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Освобождение острова Змеиный в начале войны было одной из главных задач ВСУ, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме-трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". По его словам, без восстановления контроля над островом было бы невозможным выход судов из украинских портов в Черном море. "Россияне просто экономически бы нас уничтожили", - подчеркнул глава военной разведки Украины.

ISW: Патрушев может стать следующей целью инфокампаний Пригожина

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, выдумал историю про заговор в Кремле против себя, чтобы продемонстрировать собственную значимость, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . 16 марта пресс-служба Пригожина опубликовала "запрос" на комментарий от одного из российских СМИ по поводу якобы обсуждения Путиным и Патрушевым будущего "Группы Вагнера".

Информация об этом "обсуждении", в ходе которого Патрушев якобы сказал Путину, что от "Вагнера" "через полтора-два месяца ничего не останется", как утверждается в пресс-релизе, распространилась в российских и украинских Telegram-каналах. Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на "запрос комментария для прессы", заявив, что о подобных переговорах не слышал.

ISW не нашел признаков того, что такой диалог Путина и Патрушева состоялся, а также не зафиксировал активного обсуждения этой темы в инфопространстве. По мнению аналитиков, Пригожин, судя по всему, сфабриковал само сообщение о "сговоре" ради информационной операции. Более того, Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его прошлых кампаний против Минобороны и Генштаба России, считают эксперты ISW.

Херсонская ОВА: Российские беспилотники ударили по территории медучреждения

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В Херсоне 16 марта россияне нанесли удары с беспилотников по территории медицинского учреждения, говорится в сообщении военной администрации Херсонской области в Telegram. По данным ОВА, из-за атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Пациенты и медики не пострадали.

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Государственный департамент США одобрил поставку Варшаве 800 ракет Hellfire класса "воздух - земля", которыми будут оснащены польские вертолеты огневой поддержки AW149. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Техническое сопровождение поручено компании PZL Swidnik. Ожидается соответствующее решение Конгресса США.

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Уничтоженный в начале войны в Гостомеле ракетными ударами россиян украинский транспортный самолет "Мрия", считающийся самым крупным в мире, должны были эвакуировать в Германию. Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя аэропорта Лейпциг - Галле , Ан-225 вместе с другими воздушными судами должен был приземлиться в Германии 25 февраля 2022 года. Самолет "Мрия" был уже заправлен и готов к эвакуации. Однако, по словам капитана экипажа Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию "топ-менеджмента", пишет Bild.

Politico: Китайские фирмы поставляли в Россию оружие и амуницию

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Несколько китайских компаний поставляли в Россию в 2022 году вооружения и снаряжение, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на таможенные данные агрегатора Import Genius . Речь идет, в частности, о штурмовых винтовках, комплектующих для БПЛА и бронежилетах. По данным издания, в числе поставщиков была компания China North Industries Group Corporation Ltd, одна из крупнейших в оборонной индустрии КНР, связанная с китайским правительством. Например, поставленные в Россию винтовки CQ-A, созданные по образцу M16 и помеченные в документах как "гражданские охотничьи ружья", используются в ряде стран полицией и вооруженными силами. В публикации также указывается, что в конце 2022 года в РФ через Турцию были поставлены более 800 тонн китайских бронежилетов.

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На фоне неясности с продолжением зерновой сделки Россия продолжает активный вывоз украинского зерна, пишет dpa. По данным агентства, около 2 миллионов тонн зерна могли быть вывезены морским и железнодорожным транспортом с тех украинских территорий, которые сейчас контролирует РФ. В свою очередь, Генштаб ВСУ в вечерней информационной сводке 16 марта сообщил, что российская самоходная баржа с грузом пшеницы была выведена при помощи буксиров из морского порта города Бердянск в Запорожской области.

Владимир Зеленский: "Рашизм не сможет остаться безнаказанным злом"

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"Настанет день, и все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в годовщину уничтожения российскими авиаударами театра в Мариуполе, в результате чего погибли люди, укрывшиеся в здании. "Мы до сих пор не знаем, сколько погибших - сотни людей, тысяча?" - напомнил Зеленский. "Настанет день, и мы освободим Мариуполь, - добавил он. - Настанет день, и будет создан трибунал, который вернет справедливость для нашего народа". По словам украинского президента, "рашизм не сможет остаться безнаказанным злом".

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>

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