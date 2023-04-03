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Историк Юрий ДмитриевФото: picture-alliance/TASS/I. Podgorny
Права человекаРоссия

Историка Дмитриева отправили в ШИЗО на 15 суток

Даниил Сотников
17 мин. назад

Юрия Дмитриева посадили на 15 суток в штрафной изолятор за то, что он присел на кровать, когда у него закружилась голова.

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Историка и главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) мордовской колонии №18, сообщает "Мемориал" в понедельник, 3 апреля.

Правозащитники рассказали, что в последнее время Дмитриев испытывал проблемы со здоровьем, у него поднималось давление. "После приема лекарства у него закружилась голова, и он присел на шконку. Проверяющий тут же написал рапорт: "находился днем на спальном месте", - описал "Мемориал" повод для отправки историка в ШИЗО.

"Юрию Дмитриеву 67 лет, уже седьмой год он находится в заключении. Столь строгую меру в отношении пожилого и нездорового человека трудно назвать иначе как издевательством", - подчеркнули правозащитники. В "Мемориале" напомнили, что Дмитриева в сентябре-декабре 2022 года регулярно отправляли в ШИЗО по надуманным поводам, и в изоляторе он тогда провел в общей сложности больше месяца. Защита историка обжаловала те решения, но суд встал на сторону колонии. Адвокаты планируют оспорить и новое взыскание, сообщил "Мемориал". 

Дело историка Дмитриева

Дмитриев известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. Его уголовное преследование продолжается с 2016 года. Тогда против него возбудили первое уголовное дело по подозрению в изготовлении порнографических снимков приемной дочери. Суд оправдал Дмитриева, но в 2018 году против него возбудили новое дело.

В 2020 году Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 года колонии строгого режима, признав виновным в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери (ч.3, ч.4 ст. 132 УК). Тогда же суд оправдал историка по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях.

Позднее Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву до 13 лет колонии, а в конце декабря 2021 года Петрозаводский городской суд увеличил срок до 15 лет. В марте 2022 года Верховный суд Карелии отклонил его апелляцию. Сторонники Дмитриева утверждают, что преследование историка связано с его правозащитной деятельностью и работой по восстановлению памяти о репрессированных. Освобождения Дмитриева требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.

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