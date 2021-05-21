В Норвегии историку Дмитриеву присуждена Премия свободы имени Сахарова

Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев стал лауреатом Премии свободы имени Андрея Сахарова, учрежденной Норвежским Хельсинкским комитетом. Историк известен своей работой "по определению жертв советского террора" в Карелии, он "буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, опознал их по именам и вернул им достоинство", заявил генеральный секретарь комитета Гейр Хённеланд в пятницу, 21 мая.

"Вы можете провести черту от времени, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, от его борьбы за то, чтобы Россия взглянула в лицо своему прошлому и важности документирования правды для предотвращения новых злодеяний, вплоть до борьбы Юрия Дмитриева в современной России", - добавил Хеннеланд. Норвежская организация наряду с другими считает историка политическим заключенным.

Церемония награждения пройдет 29 октября в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016-го по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, но объявил историка виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 лет ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в июле 2020-го Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 лет лишения свободы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил приговор до 13 лет колонии строгого режима. Кремль отказался оценивать данное судебное решение, а в Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование историка. Защита Дмитриева обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.

Смотрите также: