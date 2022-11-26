Историка Юрия Дмитриева в пятый раз отправили в ШИЗО

В "Мемориале" сообщили, что новое наказание Дмитриева связано с нарушением формы одежды. Отбывающий в мордовской колонии 15-летний срок правозащитник передает, что здоров и хорошо себя чувствует, указывается далее.

Историка и главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, отбывающего срок в мордовской колонии, в пятый раз отправили в штрафной изолятор. Его поместили ШИЗО на 10 суток 24 ноября, сообщили в субботу, 26 ноября, в "Мемориале".

"На этот раз поводом стало отсутствие именной бирки - нарушение установленной формы одежды. Взыскание будет обжаловано, а Юрий Алексеевич передает, что здоров и чувствует себя хорошо", - указывается в Telegram-канале "Мемориала" . Правозащитники уже напомнили, что в сумме Дмитриев провел осенью в ШИЗО 23 дня, теперь к ним добавится еще 10 суток.

"Историк и наш коллега, руководитель Карельского Мемориала, отбывает 15-летний срок в колонии ИК-18 в Мордовии по сфабрикованному обвинению. По приговору остаток срока составляет еще 9 лет. Но мы знаем, что приговор неправомерен, и надеемся, что этот срок будет гораздо меньше", - подчеркивается в заявлении.

Дело Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. Его уголовное преследование продолжается с 2016 года, когда против него возбудили первое уголовное дело по подозрению в изготовлении порнографических снимков приемной дочери. Суд историка оправдал, но в 2018 году против него возбудили новое дело.

22 июля 2020 года Петрозаводский суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. Дмитриева также обвинили в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. 27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд вынес 65-летнему Дмитриеву окончательный приговор - 15 лет колонии строгого режима с учетом ранее назначенного срока.

Дмитриев своей вины не признал. 15 марта 2022 года Верховный суд Карелии отклонил его апелляцию. Сторонники Дмитриева утверждали, что преследование историка связано с его правозащитной деятельностью и работой по восстановлению памяти о репрессированных. Освобождения Дмитриева требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.

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