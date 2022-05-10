Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима в Мордовии

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Главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, приговоренного к 15 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима в Мордовии, сообщил "Интерфаксу" его адвокат.
Историка и главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима ИК-18 в поселке Потьма в Мордовии, сообщает во вторник, 10 мая, "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.
Российский историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.
Первое уголовное дело против Дмитриева возбудили в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических снимков приемной дочери. По версии обвинения, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал девочку в обнаженном виде. Историк объяснял, что он вел "дневник здоровья" дочери, фотографируя ее раз в месяц, чтобы следить за ее физическим развитием, а когда девочка подросла, он перестал делать снимки.
Суд историка оправдал, но в 2018 году против него возбудили новое дело. 22 июля 2020 года Петрозаводский суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима.
Дмитриева также обвинили в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. 27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд вынес 65-летнему Дмитриеву окончательный приговор - 15 лет колонии строгого режима с учетом ранее назначенного срока.
Дмитриев своей вины не признал. 15 марта 2022 года Верховный суд Карелии отклонил его апелляцию. 29 марта адвокат Дмитриева сообщал, что историка переведут из СИЗО Петрозаводска в колонию в карельском поселке Надвоицы. В тот же день его этапировали,сообщило издание karelia.news.
Сторонники Дмитриева утверждали, что преследование историка связано с его правозащитной деятельностью и работой по восстановлению памяти о репрессированных. Освобождения Дмитриева требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.
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