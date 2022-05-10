Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима в Мордовии

Историка и главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима ИК-18 в поселке Потьма в Мордовии, сообщает во вторник, 10 мая, "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Российский историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Уголовное преследование Дмитриева длится с 2016 года

Первое уголовное дело против Дмитриева возбудили в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических снимков приемной дочери. По версии обвинения, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал девочку в обнаженном виде. Историк объяснял, что он вел "дневник здоровья" дочери, фотографируя ее раз в месяц, чтобы следить за ее физическим развитием, а когда девочка подросла, он перестал делать снимки.

Суд историка оправдал, но в 2018 году против него возбудили новое дело. 22 июля 2020 года Петрозаводский суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриева также обвинили в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. 27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд вынес 65-летнему Дмитриеву окончательный приговор - 15 лет колонии строгого режима с учетом ранее назначенного срока.

Историк своей вины не признает

Дмитриев своей вины не признал. 15 марта 2022 года Верховный суд Карелии отклонил его апелляцию. 29 марта адвокат Дмитриева сообщал, что историка переведут из СИЗО Петрозаводска в колонию в карельском поселке Надвоицы. В тот же день его этапировали,сообщило издание karelia.news.

Сторонники Дмитриева утверждали, что преследование историка связано с его правозащитной деятельностью и работой по восстановлению памяти о репрессированных. Освобождения Дмитриева требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.

Смотрите также:

Забытый сталинский ГУЛАГ Дата смерти неизвестна Одна из глав книги "Забытое" посвящена Раулю Валленбергу. Шведский дипломат спас во время войны десятки тысяч венгерских евреев. После взятия Будапешта был тайно переправлен в Москву. Предположительно (точно неизвестно) умер на Лубянке в 1947 году. Памятники Раулю Валленбергу установлены во многих городах мира. Этот бюст стоит во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

Забытый сталинский ГУЛАГ На строительстве Беломорканала В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море. Был построен в 1931-1933 годах силами заключенных. По официальным данным, во время строительства канала здесь умерло почти 13 тысяч заключенных.

Забытый сталинский ГУЛАГ Звездочка в Бутугычаге Памятник охраннику в Бутугычаге. В переводе с эвенского языка Бутугычаг означает "плохое место". Здесь добывали урановую и оловянную руду, и смертность среди заключенных была особенно высокой. Пережил этот лагерь будущий известный поэт Анатолий Жигулин. Позже он писал: "Скупая радость, щедрая беда и голубая звонкая руда... Привет тебе, судьбы моей рычаг, урановый рудник Бутугычаг!"

Забытый сталинский ГУЛАГ Памятники вождям Ленин, Сталин и другие. Парк искусств "Музеон" в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом. Среди 800 памятников много монументов вождей 1930-1950 годов - тех самых, что подписывали расстрельные списки. Фотография одного из таких списков, под которым поставили подписи все члены Политбюро, включая Сталина, тоже приведена в книге "Забытое".

Забытый сталинский ГУЛАГ Стена в "Музеоне" Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве. Парк искусств "Музеон". Скульптор Е. Чубаров Автор: Ефим Шуман

