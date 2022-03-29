Историка Юрия Дмитриева переведут из СИЗО в колонию в Карелии

Российского историка, главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева переведут из следственного изолятора в Петрозаводске в колонию в поселке Надвоицы в Карелии. Об этом адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник, 28 марта. Историк готов к этапированию, добавил его защитник.

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016-го по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, но объявил историка виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 лет ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в июле 2020-го Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 лет лишения свободы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

Увеличение срока до 15 лет

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил приговор до 13 лет колонии строгого режима. Защита Дмитриева обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека. В конце 2021 года Петрозаводский городской суд увеличил срок лишения свободы Юрию Дмитриеву до 15 лет, полностью удовлетворив требование прокуратуры.

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