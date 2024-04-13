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Иран захватил "связанное с Израилем" судно

Лиза Ламбрехт
13 апреля 2024 г.

Иран захватил гражданское судно MCS Aries, шедшее под португальским флагом, заявив о его принадлежности Израилю. В Тель-Авиве призвали признать КСИР террористической организацией.

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Захват контейнеровоза в Ормузском проливе
Захват контейнеровоза в Ормузском проливеФото: picture alliance/AP

Государственные СМИ Ирана сообщили о захвате "связанного с Израилем" торгового судна в Ормузском проливе. Контейнеровоз MCS Aries был захвачен спецподразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и направлен в сторону Ирана, заявило в субботу, 13 апреля, агентство Irna.

Судно под португальским флагом следовало из ОАЭ в Индию. Как сообщается, оно может быть связано с концерном Zodiac Group, принадлежащим израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Вскоре после первых сообщений о захвате MCS Aries было опубликовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирована высадка спецназа КСИР с вертолета на контейнеровоз. Незадолго до этого британские военные предупредили, что судно вблизи Ормузского пролива могло быть взято на абордаж неизвестной стороной.

ТАСС со ссылкой на компанию-оператора захваченного Ираном судна сообщает, что на борту контейнеровоза находятся 25 членов экипажа.

МИД Израиля призвал ЕС объявить КСИР террористической организацией

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко осудил действия Тегерана. "Иранский Корпус стражей исламской революции захватил гражданское португальское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, утверждая, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Али Хаменеи - преступен. Он поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права", - говорится в публикации Каца в соцсети Х.

Глава МИД Израиля призывал Европейский Союз "и весь свободный мир незамедлительно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции в отношении Ирана".

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась после того, как 1 апреля предположительно Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибли 16 человек, в том числе два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции.

С тех пор руководство Ирана уже неоднократно грозило "наказать сионистский режим" в Израиле. Президент США Джо Байден призвал Иран отказаться от атаки по Израилю, в то же время Тегеран, по сообщению СМИ, призвал США не вмешиваться, чтобы нападению не подверглись американские силы в регионе.

Вечером 12 апреля министерство иностранных дел ФРГ призвало граждан Германии покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну в связи с высоким риском эскалации в регионе.

 

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