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Иран представил новые ракеты и беспилотники на параде

Алексей Волошинов
22 сентября 2024 г.

Дальность полета новой иранской ракеты составляет 1000 километров, а улучшенного беспилотника Shahed - более 4000, утверждает госагентство IRNA.

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Военный парад в Тегеране 21 сентября
Военный парад в Тегеране 21 сентябряФото: Atta Kenare/AFP/Getty Images

Иран продемонстрировал свою новую баллистическую ракету и ударный беспилотник на военном параде в субботу, 21 сентября, сообщают иранские государственные СМИ. "Сегодня наша оборона и потенциал сдерживания выросли настолько, что ни один демон даже не подумает об агрессии против нашего дорогого Ирана", - приводит государственное агентство IRNA слова президента страны Масуда Пезешкиана.

По данным IRNA, новая ракета Dschihad, которая была разработана и произведена аэрокосмическим отделом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), может преодолевать расстояния до тысячи километров. В то же время дальность полета модифицированной версии беспилотника Shahed-136 - Shahed-136B - якобы составляет более 4000 километров.

Возможные поставки вооружений из Ирана в Россию

8 сентября агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что власти США проинформировали союзников, что Иран, по их оценкам, уже передал РФ баллистические ракеты малой дальности. Спустя два дня Франция, Германия и Великобритания ввели новые санкции против Ирана в связи с передачей России ракет. В совместном заявлении глав государств говорится, что у авторов документа "есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки".

Позднее о намерениях ввести санкции против Ирана из-за поставок ракет российской армии сообщил также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

21 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Иран поставил России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360 без мобильных пусковых установок, из-за чего возникли вопросы, когда РФ сможет использовать эти ракеты и будут ли они введены в эксплуатацию вообще. Причины, по которым Тегеран не предоставил Москве пусковые установки, пока неясны, однако опрошенные Reuters эксперты полагают, что Россия может модифицировать грузовики для запуска ракет. Кроме того, эксперты не исключают, что Иран, удерживая установки, создает пространство для новых переговоров с западными странами для снижения напряженности.

Официальный Тегеран, в свою очередь, утверждает, что не предоставлял Москве ни ракеты, ни тысячи ударных беспилотников, которые, по данным Киева и западных чиновников, Россия использует в войне против Украины, в том числе нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики.

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