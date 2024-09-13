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ЕС введет санкции против Ирана за поставки ракет России

Сергей Ромашенко
13 сентября 2024 г.

Поставки иранских ракет РФ являются прямой угрозой европейской безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пообещал, что ответ Евросоюза будет быстрым и скоординированным.

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Иранские ракеты Fateh-360
Иранские баллистические ракеты Fateh-360 Фото: MEHR

Европейский Союз осудил предполагаемые поставки Ираном ракет России и пригрозил ввести новые санкции против Тегерана. "Евросоюз неоднократно решительно предостерегал Иран от поставок баллистических ракет России. ЕС отреагирует быстро и в координации с международными партнерами", - написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Х в пятницу, 13 сентября.

По словам Борреля, против Ирана, по всей видимости, будут введены новые и значительные санкции. В штрафной список попадут отдельные лица и компании, связанные с иранскими программами баллистических ракет и беспилотников.

Ранее на этой неделе о введении новых санкций против Тегерана объявили Франция, Германия и Великобритания. Штрафные меры были введены против компаний, поставляющих вооружения России, в том числе против авиакомпании Iran Air, совершающей рейсы в целый ряд европейских городов. 

Франция вызвала на ковер главу иранской дипмиссии

Франция 13 сентября вызвала в МИД поверенного в делах Ирана в Париже, чтобы потребовать от него разъяснений по поводу предполагаемых поставок ракет России для использования в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Правительство в Тегеране категорически отвергло эти обвинения. В прошлом Иран категорически отрицал и поставку России беспилотных летательных аппаратов, отмечает агентство dpa.

 

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