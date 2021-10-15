Иосиф Сталин (Джугашвили)

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Сталин".
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Контекст
СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях
СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях
Раздел Польши вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.
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21 мин. назад
21 мин. назад
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Праправнучка Пушкина: Русский поэт еще вернется в Украину
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Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты
Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты
DW о том, как белорусы ищут информацию о родных, репрессированных во времена сталинского террора.
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18.08.2022
18 августа 2022 г.
Лукашевский: Власть РФ хочет, чтобы общество ей не мешало
Лукашевский: Власть РФ хочет, чтобы общество ей не мешало
Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский в интервью DW - о репрессиях, исторических параллелях, советах Сахарова.
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02.08.2022
2 августа 2022 г.
Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире
Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире
Американский историк Тимоти Снайдер сравнил путинскую блокаду поставок пшеницы из Украины со сталинским террором голода.
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27.06.2022
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Шендерович поставил России диагноз и описал лечение
Шендерович поставил России диагноз и описал лечение
Чем больна Россия, и есть ли у нее шанс на исцеление?
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