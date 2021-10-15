  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Черно-белая репродукция портрета Иосифа Сталина
Фото: akg-images/picture-alliance

Иосиф Сталин (Джугашвили)

Публикации по теме

Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Сталин".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Молотов и Сталин

СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях

СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях

Раздел Польши вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.
История21 мин. назад12 фото
Клотильде фон Ринтелен, праправнучка Александра Пушкина и правнучка российского императора Александра II держит изданный ею роман младшей дочери Пушкина

Праправнучка Пушкина: Русский поэт еще вернется в Украину

Праправнучка Пушкина: Русский поэт еще вернется в Украину

Клотильде фон Ринтелен родилась в Висбадене. Найденная ею рукопись романа дочери поэта стала сенсацией.
Культура1 октября 2022 г.
Слева в нижнем ряду предположительно Казимир Сушинский с женой Юзефой и дочерью Анной

Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты

Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты

DW о том, как белорусы ищут информацию о родных, репрессированных во времена сталинского террора.
Политика18 августа 2022 г.
Сергей Лукашевский

Лукашевский: Власть РФ хочет, чтобы общество ей не мешало

Лукашевский: Власть РФ хочет, чтобы общество ей не мешало

Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский в интервью DW - о репрессиях, исторических параллелях, советах Сахарова.
Политика2 августа 2022 г.
Тимоти Снайдер на GMF в Бонне

Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире

Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире

Американский историк Тимоти Снайдер сравнил путинскую блокаду поставок пшеницы из Украины со сталинским террором голода.
Политика27 июня 2022 г.
external

Шендерович поставил России диагноз и описал лечение

Шендерович поставил России диагноз и описал лечение

Чем больна Россия, и есть ли у нее шанс на исцеление?
Свобода слова5 июня 2022 г.18:57 мин.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Иван Сафронов во время вынесения ему приговора, 5 сентября 2022 года

Кремль отомстил Ивану Сафронову за свободу

Приговорить к 22 годам заключения по политическому делу в РФ могут лишь по звонку из Кремля, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Правосудие и закон6 сентября 2022 г.
1 сентября Владимир Путин провел открытый урок в Калининграде

Ерофеев: Первый звонок зрелой диктатуры

Ленин ездил к детям на елку. Сталин держал на руках белокурую девочку. Теперь пришло время Путину задружиться с детьми.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура2 сентября 2022 г.
Председатель правления "Международного мемориала" Ян Рачинский

Ян Рачинский: Жалоба "Ветеранов России" - это ложный донос

Глава "Мемориала" - об абсурдности обвинений организации в реабилитации нацизма и работе после решения о ее ликвидации.
Правосудие и закон7 февраля 2022 г.
Человек с бело-красно-белым флагом против армии силовиков

Год исторической памяти: что хотел бы забыть Лукашенко?

2022-й объявлен в Беларуси Годом исторической памяти. Есть ли у страны единый взгляд на прошлое?
История13 января 2022 г.
Сторонники "Мемориала", выступающие против его ликвидации

Государство переступило черту: СМИ о закрытии "Мемориала"

Немецкая пресса комментирует решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала". Обзор DW.
Политика29 декабря 2021 г.
Акция протеста у здания Верховного суда в Москве против ликвидации "Мемориала" (14 декабря 2021 год)

Один на один с государством: реакции на закрытие "Мемориала"

Вслед за историко-просветительским обществом суд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал". Как реагируют на это в РФ?
Политика29 декабря 2021 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Миодраг Шорич
Комментарий
Политика14 августа 2022 г.
Иван Преображенский

Ликвидация "Мемориала" - переход РФ в эпоху насилия

Иван Преображенский
Колонка
Политика29 декабря 2021 г.
Роман Гончаренко

Закрытие "Мемориала" - предвестник темных времен

Роман Гончаренко
Комментарий
Политика28 декабря 2021 г.
Виктор Ерофеев

Фактически смертный приговор для Дмитриева

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика28 декабря 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Почему Кремль ведет дело к новой войне

Константин Эггерт
Колонка
Политика19 декабря 2021 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Политическое будущее - неудобная тема для Владимира Путина

Федор Крашенинников
Колонка
Правовые основы государства15 октября 2021 г.