 Instagram удалил 530 аккаунтов за кампанию против Навального | Новости из Германии о России | DW | 04.03.2021

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Россия

Instagram удалил 530 аккаунтов за кампанию против Навального

Используя хештеги и геотеги, характерные для постов об акциях в поддержку Алексея Навального, неизвестные распространяли вводящую в заблуждение информацию, отмечают в Facebook.

Протесты в поддержку Алексея Навального 31 января в Санкт-Петербурге

Протесты в поддержку Алексея Навального 31 января в Санкт-Петербурге

Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в Instagram, злоупотреблявших хештегами и геотегами с целью дискредитировать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается в отчете Facebook, опубликованном 3 марта, удаленные аккаунты были созданы преимущественно в России и предназначены для внутренней аудитории.

"Люди, стоящие за этой активностью, использовали недавно созданные фейковые аккаунты,… чтобы публиковать большой объем нерелевантного или критического контента с определенными хештегами и геотегами с целью заглушить релевантную информацию" и ввести в заблуждение, говорится в докладе.

В частности, речь идет о таких хештегах, как #Путинуходи, #23января, #СвободуНавальному, а также геотегах мест проведения акций сторонников Навального. С их использованием размещались мемы на русском языке, критика в адрес протестующих и заявления о большом числе несовершеннолетних на митингах.

Протесты в РФ в январе и феврале

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше", в тот же день по всей РФ вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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