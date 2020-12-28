 Комментарий: ″Иностранные агенты″ - новые ″враги народа″? | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 29.12.2020

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Александр Плющев

Комментарий: "Иностранные агенты" - новые "враги народа"?

Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.

Карикатура Сергея Елкина: буквы СМИ в одежде агентов - пальто, шляпах и черных очках

Российская Федерация официально начала помечать своих граждан. Сразу пять человек признаны "иностранными агентами". Точнее, СМИ-"иноагентами", поскольку внесены они в соответствующий реестр. До сих пор там были лишь 12 средств массовой информации, главным образом, проекты "Голоса Америки" и "Радио Свобода".

Символичный выбор первых физлиц-"иноагентов"

Для пополнения списка не организациями, а людьми или, говоря юридическим языком, физическими лицами, понадобился год - изменения в закон были внесены в декабре 2019-го. Бессмысленно обсуждать само понятие "физического лица-СМИ-"иноагента" и то, какое отношение оно имеет к людям, к которым его применили. Российская власть довольно давно живет в своем мире не совсем объяснимых понятий и своеобразных способов их применений. Апеллируя к весьма сомнительной зарубежной практике защиты от иностранного влияния, режим привычно "бомбит Воронеж" и прессует собственных граждан, вся вина которых заключается в том, что они честно делают свою работу.

Александр Плющев

Александр Плющев

В выборе первой, во многом символичной группы физлиц-"иноагентов", можно попытаться рассмотреть некую симптоматику. Наверняка публикации Роскомнадзора предшествовала большая работа на местах: сотрудники силовых ведомств направляли из самых разных регионов в Москву свои отчеты и предлагали кандидатов, а выбрали в итоге почему-то только двух правозащитников из обеих столиц и трех региональных журналистов.

От Льва Пономарева до региональных журналистов

Самый известный новоиспеченный СМИ-"иноагент" -  Лев Пономарев - классик российской правозащиты, прямой наследник советских диссидентов. Другой правозащитный сектор представляет молодая питерская фем-активистка Дарья Апахончич. Если считать это сигналом, получится, что любые выступления за права человека, и умеренные, и радикальные - по российским меркам, - теперь не считаются допустимыми. Сигнал тем, кто постарше - сворачиваться, а молодым, особенно женщинам - даже и не пробовать.

Журналисты-"иноагенты" пока сплошь региональные, причем сразу двое из Пскова: корреспондент "Радио Свобода" Людмила Савицкая и главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин. Также в список попал их коллега из межрегионального издания "7х7" Сергей Маркелов. Можно найти много формальных причин их включения в реестр, тем более, любой, кто сотрудничает с "Радио Свобода", в теории подпадает под закон автоматически. Но в список вносят почему-то именно Савицкую. Маркелов - автор острых публикаций и смелых расследований, и, слава богу, далеко не один такой в России, но включают-то именно его!

Какие бы причины ни лежали в основе этого решения, понятно одно: активность журналистов в провинции, будь то представителей иностранных изданий, региональных или межрегиональных, решено поумерить. Пока не повальными репрессиями, а, как выражаются в международной политике, персональными санкциями. Впрочем, тут вполне уместно и слово "сегрегация" . Ну и заодно, чтобы коллегам по всей необъятной России неповадно было соваться, куда не следует.

Подопытные агенты

Удивительно, что из псковских первой пошла не всем известная Светлана Прокопьева, которая теперь работает на "Свободе". Но, во-первых, у нее до сих пор заблокированы счета, поэтому даже в наших условиях доказать иностранное финансирование будет трудно, а во-вторых, она уже в другом реестре - причастных к терроризму. И таких реестров, куда можно по разным признакам, часто без суда, вносить неугодные режиму организации и людей, затрудняя им деятельность и жизнь, образовалось уже больше десятка. Для одних только иностранных агентов их целых три!

Очевидно, что эти пятеро станут настоящими подопытными для нашего государства. На них предстоит опробовать не только мощь и привычную тупость бюрократической машины, ведь закон предписывает физлицам-"иноагентам" учреждать некое юрлицо и отчитываться за его деятельность.

Будут смотреть, годится ли этот инструмент для выдавливания неугодных из страны. Но важно и то, что впервые в современной российской истории поражение в правах сопровождается навешиванием ярлыка, да еще и идеологизированного. И вот вам еще один эксперимент над людьми: как будет реагировать общество, как будет относиться к "иностранным агентам"?

Из "иноагентов" во "враги народа"?

Интернет грустно шутит, что календарь наступающего года повторяет 1937-й. Любые исторические аналогии хромают, но, говоря об "иностранных агентах", нельзя не вспомнить о "врагах народа". И, кстати, о членах их семей. Взять ту же первую пятерку "иноагентов": у Людмилы Савицкой муж - депутат регионального законодательного собрания, представитель власти, между прочим. Представляете, чего он там под воздействием "иностранного агента" напринимает, какие инициативы будет проталкивать, как парламентскую трибуну использовать? Ну как тут не ввести ограничения и для членов семей, скажем, в праве занимать государственные должности? 

Рано или поздно история с "иностранными агентами" будет признана позорной и вредной для страны. Лишь бы за это время она не успела стать такой же жуткой, как без малого 90 лет назад.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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