 Минюст РФ внес правозащитника Пономарева в список СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2020

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Россия

Минюст РФ внес правозащитника Пономарева в список СМИ-"иноагентов"

Минюст впервые включил 5 физлиц в список СМИ-"иноагентов". В их числе - основатель движения "За права человека", художница-активистка и журналисты "Псковской губернии", "Радио Свобода" и "7х7".

Правозащитник Лев Пономарев на демонстрации в Москве

Правозащитник Лев Пономарев (фото из архива)

Министерство юстиции России в понедельник, 28 декабря, внесло основателя движения "За права человека" Льва Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". В дополненный перечень также вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая. Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-"иноагентов".

Российский парламент несколькими днями ранее одобрил закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан.

Пономарев не исключает, что будет защищать свои права вместе с остальными людьми из перечня Минюста. "Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-"иноагентов". Первое, что приходит в голову - защищать свои права коллективно", - приводит "Интерфакс" слова правозащитника.

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Основанное Пономаревым движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов". Сам правозащитник после ликвидации движения учредил гражданскую коалицию.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    Автор: Михаил Бушуев


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