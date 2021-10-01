Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,4 процента. Такие данные Европейское статистическое ведомство Eurostat приводит в пятницу, 1 октября. Экономисты ожидали значения в 3,3 процента. В августе показатель составил 3 процента. Тем самым инфляция в зоне евро достигла максимального значения за 13 лет, отмечает агентство dpa. В сентябре 2008 года потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,6 процента.
Однако в отдельных странах, использующих евро в качестве официальной валюты, годовая инфляция оказалась выше. Так, в Эстонии показатель в сентябре составил 6,4 процента, в Литве - 6,3 процента, в Словакии - 5,1 процента, а в Германии - 4,1 процента. Наименьшего значения - 0,7 процента - эксперты ожидают на Мальте.
ЕЦБ считает рост инфляции временным и связанным с пандемией
Существеннее всего в зоне евро за год - на 17,4 процента - подорожали энергоносители. Промышленные товары за этот период выросли в цене на 2,1 процента, как и продукты питания. В сфере услуг годовая инфляция в сентябре составила 1,7 процента, увеличившись по сравнению с августом (1,1 процента).
Базовая инфляция без учета энергоносителей и продовольствия за год составила 1,9 процента. Многие экономисты считают ее более надежным показателем в силу тенденции к меньшим колебаниям.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) нацелен на уровень инфляции в 2 процента в среднесрочной перспективе. Институт считает рост инфляции временным и связывает его с последствиями коронавирусного кризиса.
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Новая банкнота
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Хлопок секретного состава
Основной материал для изготовления купюр 50 евро - хлопок. Он долговечнее и прочнее обычной бумаги. Хлопок отбеливают, промывают и перерабатывают в бумажную массу, точный состав которой держат в секрете. Специальные машины перерабатывают массу в длинные рулоны бумаги. На этом этапе бумага уже содержит некоторые из многочисленных степеней защиты, вроде водяных знаков и защитных нитей.
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Кто рисует деньги
Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.
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Серьезная защита
Ученые придумали свыше десяти различных степеней защиты евро от подделки, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Одна из используемых хитростей - голограмма, которая наносится на бумагу для денежных купюр.
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500 евро стоит 16 центов
Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.
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Цифры меняют цвет
В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.
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Всё пронумеровано
Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.
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Огромное число подделок
Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.
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Вторая жизнь денег
Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.
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Как делают деньги в Европе
Новая серия без "пятисоток"
Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.
Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов