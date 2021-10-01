 Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2021

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Европа

Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет

В сентябре годовая инфляция в зоне евро составила 3,4%, сообщает Eurostat. Энергоносители подорожали на 17,4%, продукты - на 2,1%. ЕЦБ называет рост временным и связывает с пандемией.

Символ валюты евро и небоскребы во Франкфурте-на-Майне

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,4 процента. Такие данные Европейское статистическое ведомство Eurostat приводит в пятницу, 1 октября. Экономисты ожидали значения в 3,3 процента. В августе показатель составил 3 процента. Тем самым инфляция в зоне евро достигла максимального значения за 13 лет, отмечает агентство dpa. В сентябре 2008 года потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,6 процента.

Однако в отдельных странах, использующих евро в качестве официальной валюты, годовая инфляция оказалась выше. Так, в Эстонии показатель в сентябре составил 6,4 процента, в Литве - 6,3 процента, в Словакии - 5,1 процента, а в Германии - 4,1 процента. Наименьшего значения - 0,7 процента - эксперты ожидают на Мальте.

ЕЦБ считает рост инфляции временным и связанным с пандемией

Существеннее всего в зоне евро за год - на 17,4 процента - подорожали энергоносители. Промышленные товары за этот период выросли в цене на 2,1 процента, как и продукты питания. В сфере услуг годовая инфляция в сентябре составила 1,7 процента, увеличившись по сравнению с августом (1,1 процента).

Базовая инфляция без учета энергоносителей и продовольствия за год составила 1,9 процента. Многие экономисты считают ее более надежным показателем в силу тенденции к меньшим колебаниям.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) нацелен на уровень инфляции в 2 процента в среднесрочной перспективе. Институт считает рост инфляции временным и связывает его с последствиями коронавирусного кризиса.

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    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

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  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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