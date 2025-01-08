Индонезия вступила в БРИКС: что изменится для страны и блока

Индонезия рассматривает БРИКС как платформу для расширения сотрудничества со странами Глобального Юга и в то же время намерена сохранить связи с Евросоюзом и США.

В понедельник, 5 января, Индонезия официально присоединилась к группе БРИКС в качестве полноправного члена, добавив к блоку крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии и самую густонаселенную страну региона.

Основанный Бразилией, Россией, Китаем и Индией в 2009 году, БРИКС приобретает все большую актуальность как международный форум для развивающихся стран. Вскоре после первого саммита к нему присоединилась ЮАР, а в 2024 году членами стали Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Благодаря новым членам БРИКС стремится создать себе репутацию альтернативы группе крупнейших экономик G7, возглавляемой Соединенными Штатами.

"Мы неоднократно повторяли, что БРИКС является для Индонезии важной платформой для укрепления сотрудничества Юг-Юг и обеспечения того, чтобы голоса и чаяния стран Глобального Юга были хорошо представлены в мировых процессах принятия решений", - заявил DW официальный представитель МИД Индонезии Роллиансиах Соемират.

По его словам, Джакарта "готова внести свой вклад в повестку дня, обсуждаемую БРИКС, включая усилия по содействию экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству и здравоохранению".

Президент Субианто принимает решение

Предыдущий президент Индонезии Джоко Видодо в 2023 году отказался вступать в БРИКС, заявив, что Джакарта все еще взвешивает все "за" и "против" и не хочет "торопиться". Новый президент Прабово Субианто, победивший на всеобщих выборах 2024 года, не испытывает подобных опасений.

Предыдущий президент Индонезии Джоко Видодо не торопился вступать в БРИКС Фото: Laily Rachev/Presidential Secretariat Press Bureau

Произошедшие в Джакарте перемены означают нечто большее, чем простую смену власти. В условиях, когда глобальный порядок под руководством Запада постепенно сдает политические позиции, ослабленный экономическими потрясениями и войнами в Украине и на Ближнем Востоке, страны Глобального Юга все чаще идут на сближение с Пекином и Москвой, рискуя разозлить Вашингтон. Более 30 государств, включая страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия и Вьетнам, уже выразили заинтересованность или подали официальную заявку на вступление в БРИКС.

Символ многополярности

Превращение БРИКС в более крупный геополитический блок также обусловлено ростом Китая как глобальной экономической и политической силы. Китайское правительство часто призывает к созданию "многополярного" мирового порядка, инфраструктуры безопасности и финансовой инфраструктуры, в которой не будут доминировать исключительно США. Члены БРИКС также часто обсуждают глобальное доминирование доллара США и необходимость создания внутри блока альтернативных финансовых систем.

В дипломатическом плане БРИКС важен и для Китая, и для России как символ зарождающейся многополярности. Саммит 2024 года, который проводил Владимир Путин, показал, что у Москвы, несмотря на западные санкции, по-прежнему достаточно друзей по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин использовал саммит БРИКС в Казани, чтобы доказать, что международная изоляция России невозможна Фото: Grigory Sysoyev/brics-russia2024/AP/picture alliance

Комментируя решение Индонезии присоединиться к БРИКС, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь высоко оценил южноазиатское государство как "крупную развивающуюся страну и важную силу на Глобальном Юге".

Однако важно отметить, что БРИКС не является откровенно антизападным клубом. Индонезия, как и основавшая БРИКС Индия, поддерживает хорошие отношения с западными странами и вряд ли примет чью-либо сторону в геополитических разборках между США и их соперниками.

Индонезия как фактор баланса?

"Индонезия не намерена отдаляться от Запада ни медленно, ни сразу, - сказал DW Хабиб Абиян Дзакван, научный сотрудник отдела международных отношений Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Индонезии.

"В ДНК внешней политики Индонезии все являются друзьями, о чем говорил и [президент Субианто] Прабово", - сказал он, отметив, что Джакарта "просто хочет расширить свое игровое поле".

"Если Индонезия сможет сохранить свою внеблоковую позицию и повлиять на повестку дня БРИКС, придерживаясь инклюзивного подхода, не исключающего и не отрицающего Запад, я думаю, что это [членство] не окажет большого влияния на наши отношения с Западом", - считает эксперт.

Другой эксперт по международным отношениям, преподаватель Университета Паджаджаран в Западной Яве Теуку Резасиах, сказал DW, что Индонезия в рамках БРИКС может выступать в качестве "балансира", сохраняя при этом связи с США и ЕС.

"Будучи средней державой, членство в БРИКС дает Индонезии рычаги влияния на мировой порядок", - сказал он.

Эффект Трампа

Ожидается, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в конце этого месяца США откажутся от многостороннего взаимодействия. Уже в ноябре Трамп пригрозил членам блока отрезать их от американской экономики, если будет создана "валюта БРИКС".

Трамп грозит санкциями странам БРИКС в случае введения блоком альтернативной валюты Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Александр Раймонд Арифьянто, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама (RSIS), считает, что более деловой подход администрации Трампа может дать Индонезии возможность наладить прочные партнерские отношения в рамках региональных организаций.

"Установление взаимовыгодных партнерских отношений с другимистранами Юго-Восточной Азии не только укрепит внеблоковые позиции региона во все более неопределенном геополитическом порядке, но и повысит статус Индонезии как лидера АСЕАН, а также ее многосторонние полномочия в то время, когда Соединенные Штаты склоняются к односторонним действиям", - написал Арифьянто в своей недавней статье.