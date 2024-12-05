Валюта БРИКС: угрозы Трампа ввести пошлины оправданны?

Страны-основательницы БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - входят в число наиболее быстрорастущих экономик XXI века. В последние годы их лидеры все более открыто говорят о стремлении снизить зависимость от доллара США, который является мировой резервной валютой и доля которого в глобальных торговых расчетах составляет сейчас около 80%.

Эксперты, в принципе, согласны с тем утверждением, что существующая финансовая система дает Соединенным Штатам существенные преимущества: низкие проценты по займам, возможность финансировать значительные бюджетные дефициты и поддерживать стабильный обменный курс своей валюты. Кроме того, доллар - это основная денежная единица, используемая для оценки таких ключевых товаров, как нефть и золото. Не случайно в периоды экономической нестабильности именно доллар США становится "тихой гаванью" для инвесторов.

Впрочем, Вашингтон получает не только экономические, но и геополитические выгоды. Долларизация мировой экономики дает США мощный инструмент давления, позволяя вводить санкции, ограничивать доступ к капиталу и торговле. Поэтому в объединении БРИКС, к которому недавно присоединились Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ, обвиняют Вашингтон в "использовании доллара в качестве оружия" и попытках заставить другие страны действовать в рамках, определяемых интересами США. Дискуссии о новой совместной валюте внутри объединения усилились после того, как США и Евросоюз ввели санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году - партнеры РФ по БРИКС дали понять, что опасаются стать следующей целью для санкций в случае ухудшения их отношений с Западом.

Как возникли планы создания валюты БРИКС

Идея создания валюты БРИКС впервые была высказана вскоре после финансового кризиса 2008-2009 годов, когда падение рынка недвижимости в США и недостатки регулирования чуть не привели к краху всей мировой банковской системы. В прошлом году на саммите БРИКС в Южной Африке представители стран-участниц договорились изучить возможность создания общей валюты для минимизации рисков, связанных с долларом, хотя уже тогда было отмечено, что на реализацию этого плана уйдут годы.

На саммите БРИКС в Казани Фото: Pelagiia Tikhonova/IMAGO/SNA

На недавнем саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года президент России Владимир Путин пошел дальше, предложив международную платежную систему на основе блокчейна для обхода западных санкций. Энтузиазма его предложение не вызвало. Вместо этого лидеры договорились увеличить объемы торговли в национальных валютах, сокращая зависимость от доллара. Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва являются самыми активными сторонниками идеи создания новой валюты. Китай не выразил четкой позиции по этому вопросу, но поддерживает инициативы по снижению зависимости от доллара. Индия к дискуссиям о новой валюте относится крайне осторожно.

Насколько реалистична идея общей валюты БРИКС

Создание новой совместной валюты будет огромным проектом для БРИКС, со множеством сложностей, обусловленных различиями в политических и экономических системах девяти стран-участниц.

Например, авторитарно управляемый Китай является экономическим тяжеловесом, на его долю приходится около 70% суммарного ВВП БРИКС, составляющего $17,8 трлн. КНР имеет торговый профицит и большие долларовые резервы, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность как крупного экспортера. Индия, напротив, имеет торговый дефицит и является крупнейшей демократией в мире с общим объемом экономики в $3,7 трлн. Доминирование Китая создает огромный дисбаланс в объединении, что затрудняет участие Индии в совместном валютном проекте. Различия между другими членами БРИКС также могут усложнить реализацию идеи по созданию общей валюты.

Поэтому маловероятным выглядит перспектива создания полноценной новой валюты по образцу доллара или евро. Это крайне долгий и сложный процесс: так, единой европейской денежной единице потребовалось более 40 лет, чтобы пройти путь от первых обсуждений в 1959 году до появления в кошельках европейцев монет и банкнот евро в 2002 году. Так что самым реалистичным вариантом может стать создание БРИКС совместной валюты, используемой исключительно для расчетов в торговле, стоимость которой будет основана на корзине валют и сырьевых товаров, таких как золото или нефть.

Не слишком ли преждевременна угроза Трампа

Тем не менее 30 ноября на платформе Truth Social Дональд Трамп заявил, что, вернувшись в Белый дом в январе, он потребует от стран БРИКС "обязательства" не создавать новую валюту и не поддерживать любую другую, способную заменить доллар - в противном случае эти страны "столкнутся со 100%-ными пошлинами". Но, похоже, Трамп сильно опережает события, так как проект по созданию новой валюты БРИКС пока не пошел дальше риторических заявлений лидеров стран объединения.

Результаты заявления Трампа, впрочем, уже есть. 2 декабря правительство ЮАР поспешило сообщить, что планов по созданию валюты БРИКС нет, а есть лишь "неверный нарратив", вызванный недавним "неверным освещением" идущей дискуссии. Представитель Министерства международных отношений и сотрудничества Криспин Фири отметил, что обсуждения, прежде всего, преследуют цель увеличить торговлю внутри блока с использованием расчетов в национальных валютах.

Заявление Трампа вызвало обеспокоенность и в самих Соединенных Штатах. Подобные угрозы могут ухудшить отношения Вашингтона с самыми быстрорастущими экономиками мира, которые на сегодняшний день являются ключевыми торговыми партнерами США. Высокие пошлины могут привести к введению ответных мер. Это, в свою очередь, вероятно, усилит инфляцию как в Америке, так и других странах, что в итоге приведет к замедлению экономического роста.

Впрочем, неожиданное выступление Трампа в защиту доллара противоречит принципам его же собственной политики во время его первого президентского срока. Тогда он неоднократно ратовал за ослабление валюты США ради увеличения объемов американского экспорта. Но финансовые рынки это противоречие пока проигнорировали, и угроза Трампа уже вызвала в последующие дни укрепление курса доллара и снижение стоимости золота, юаня, рупии и ранда.