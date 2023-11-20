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Илон Маск отверг обвинения в антисемитизме в свой адрес

Александра Иванова
20 ноября 2023 г.

Публикации ряда СМИ, в которых утверждалось, что он поддерживает антисемитизм, Маск назвал "фальшивыми медийными историями".

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Илон Маск - американский миллиардер, основатель компаний Space X и Tesla
Илон МаскФото: Getty Images/J. Lott

Илон Маск - американский миллиардер, основатель компаний Space X и Tesla - категорически отверг обвинения в антисемитизме в свой адрес, которые на прошедшей неделе опубликовал ряд СМИ. "Ничто не может быть более далеким от правды. Я желаю человечеству только самого лучшего, а также процветающего и захватывающего будущего для всех", - написал предприниматель в соцсети X в ночь на понедельник, 20 ноября.

Публикации, в которых утверждалось, что он проявляет антисемитизм, Маск назвал "фальшивыми медийными историями".

Ранее, 18 ноября, он опубликовал в соцсети X такой пост: "Рискуя констатировать очевидное: всякий, кто будет выступать за геноцид *какой бы то ни было* группы, будет удален с этой платформы". Днем ранее Маск пояснил также, что такие эвфемизмы как "деколонизация" и "от реки до моря" "обязательно подразумевают геноцид". "Явные призывы к экстремальному насилию противоречат нашим условиям обслуживания и влекут за собой удаление",  - предупредил он.

Статья о соседстве рекламы крупных с неонацистскими постами

16 ноября некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала статью,  в которой говорилось, что Илон Маск "одобряет антисемитскую теорию заговора", а принадлежащий ему сервис микроблогов X публикует рекламу таких компаний, как Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity рядом с пронацистским контентом", а именно: "постами, восхваляющими Гитлера и его нацистскую партию".

После этого компания IBM объявила, что прекращает размещение рекламы в X, "до тех пор пока не расследует эту абсолютно недопустимую ситуацию".  На тот же шаг пошли и другие крупные рекламодатели: Warner Bros., Lionsgate, Paramount, Sony Pictures, Apple и Walt Disney.

В свою очередь Маск пообещал, что компания X подаст против Media Matters for America "термоядерный иск".

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