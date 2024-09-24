Художника в РФ приговорили за неваляшку с тюремными тату

Суд в Красноярске вынес обвинительный приговор художнику Василию Слонову по делу о повторной демонстрации экстремистской символики из-за расписанной им неваляшки. Он приговорен к одному году исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства, сообщило во вторник, 24 сентября, местное издание ТВК.

По этим данным, суд заменил домашний арест Слонова на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. "Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей. Я считаю, что их (неваляшек) место в Эрмитаже или Русском музее", - заявил художник после суда. Он также сообщил, что намерен обжаловать приговор. Обвинение запрашивало наказание в виде двух лет исправительных работ.

Слонов задержан в аэропорту Красноярска

Художник Василий Слонов был задержан в аэропорту Красноярска в феврале 2024 года, когда он намеревался улететь в Казахстан. Против него возбудили уголовное дело о повторной демонстрации экстремистской символики из-за фотографии неваляшки с имитацией тюремных татуировок и поместили под домашний арест. Обвинение связало восьмиконечные звезды на неваляшках с символикой движения "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство"), признанного в России экстремистской организацией.

Символику этого движения запрещено демонстрировать в РФ. В ходе обысков у Слонова изъяли технику, мобильный телефон и неваляшки. По словам адвоката художника Сергея Боля, изъятые в студии Слонова неваляшки предназначались для его друзей и даже не были закончены. В октябре 2023 года Центральный районный суд Красноярска оштрафовал Василия Слонова на одну тысячу рублей из-за инсталляции в виде неваляшки с имитацией тюремных татуировок.

Красноярский художник Василий Слонов получил известность благодаря провоцирующей серии плакатов, изображающих в эротическом свете символы Олимпиады в Сочи. Эти плакаты были представлены в июне 2013 года на выставке в Перми. Власти города закрыли выставку через три дня после ее открытия.