В Красноярске художник Слонов отправлен под домашний арест

Художник Василий Слонов, против которого возбудили уголовное дело о повторной демонстрации экстремистской символики из-за расписанной им неваляшки, должен оставаться под домашним арестом до 7 апреля. Такое решение принял Октябрьский районный суд Красноярска в субботу, 10 февраля, передает местное онлайн-издание NGS24.ru.

Накануне художника задержали на 48 часов, у него прошли обыски, говорится в публикации. Из мастерской Слонова изъяли технику, мобильный телефон и неваляшку с изображением восьмиконечной звезды. Этот мотив сочли демонстрацией символики движения "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство"), признанного в России экстремистской организацией. Символику этого движения запрещено демонстрировать в РФ.

По словам адвоката художника Сергея Боля, изъятые в студии Слонова неваляшки предназначались для его друзей и даже не были закончены. Фото этих арт-объектов Слонов не публиковал в соцсетях и нигде не демонстрировал, уточнил его защитник.

Преследование красноярского художника Василия Слонова

В октябре 2023 года Центральный районный суд Красноярска оштрафовал Василия Слонова на одну тысячу рублей из-за инсталляции в виде неваляшки с имитацией тюремных татуировок. Уголовное дело, по которому он проходит сейчас, было возбуждено в связи с повторной демонстрацией запрещенной символики. По нему Слонову грозит до четырех лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Как указывает NGS24.ru со ссылкой на источник, Василий Слонов был задержан в аэропорту с билетом в Казахстан в один конец. Сам художник отрицает, что хотел "убежать", и подчеркивает, что у него в Москве еще много проектов.

Красноярский художник Василий Слонов получил известность благодаря провоцирующей серии плакатов, изображающих в эротическом свете символы Олимпиады в Сочи. Эти плакаты были представлены в июне 2013 года на выставке в Перми. Власти города закрыли выставку через три дня после ее открытия.

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