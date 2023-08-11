Ходорковский увидел в статье Навального "прямую ложь"

Вызвавшая большой резонанс статья Алексея Навального "Мои страх и ненависть" содержит "прямую ложь", а сам текст написан лишь от имени политика, находящегося в штрафном изоляторе исправительной колонии строгого режима №6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области. Такое мнение выразил в Telegram-канале в пятницу, 11 августа, российский оппозиционер Михаил Ходорковский, живущий в эмиграции. "Не убежден, что в ШИЗО возможно писать такие статьи. Мне, по крайней мере, не давали", - отметил Ходорковский, который сам с 2003 по 2013 годы находился в заключении.

О мятеже Евгения Пригожина

В статье "Мои страх и ненависть" упоминаются, в частности, "призывы Ходорковского брать оружие и вставать в отряды Пригожина". Ходорковский 24 июня на фоне мятежа Евгения Пригожина написал в Telegram: "То, чем сейчас мы можем помочь своей стране - помочь людям услышать Пригожина". "А если он пойдет на Москву, помешать его остановить - помогать с бензином и солярой", - добавил он. По мнению оппозиционера, следует "помогать хоть чёрту, если он решил выступить против этого режима".

При этом оппозиционер в посте от 11 августа назвал ложью утверждения, что он призывал "вставать в отряды Пригожина". По его словам, речь шла о том, чтобы помочь Пригожину сцепиться с Путиным и "запасаться оружием, чтобы самим брать власть". "Жаль если это осталось непонятым и еще больше жаль, если понято правильно, но..." - добавил политик.

"Битва за принципы снова может быть проиграна под лозунгами "реальной политики"

В статье "Мои страх и ненависть", в частности, высказывались опасения, что "битва за принципы снова может быть проиграна под лозунгами "реальной политики". В ней же звучала критика в адрес команды Бориса Ельцина. "Не было в нашей стране ни ползучего, ни явного переворота во главе с людьми из спецслужб. Не приходили они к власти, оттеснив от нее демократов-реформаторов. Сами. Сами позвали. Сами пригласили их. Сами научили, как выборы подделывать. Как собственность целыми отраслями красть. Как врать в СМИ. Как менять законы под себя. Как силой подавлять оппозицию. И даже как устраивать идиотские бездарные войны", - отмечалось в публикации.

Содержалась и критика из-за Конституции, которую, как выразился автор, "нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха". Кроме того, упоминалась "фракция твердых собянинцев", в контексте которой были названы имена Ксении Собчак, Алексея Венедиктова, Максима Каца и Кирилла Мартынова.

"Лепить из Навального образ плюющегося ядом всененавистника - работа для АП"

Михаил Ходорковский назвал эту статью "огорчительной". "Навальный нужен России, как талантливый политик… И лепить из него образ плюющегося ядом всененавистника - работа для АП (администрации президента. - Ред.), а не для соратников", - считает он.

Текст "Мои страх и ненависть" - первый пост после нового приговора Алексею Навальному. Мосгорсуд на выездном заседании 4 августа в ИК-6 в Мелехово приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, Навальному назначили штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы после освобождения на три года и запрет публиковать обращения и иные материалы в интернете на 10 лет.

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