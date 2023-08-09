Сечина скрыли в налоговом реестре под псевдонимом Терентьев

В реестре налоговой службы глава "Роснефти" имеет такие же данные паспорта и ИНН, как и некий Сергей Тереньтев. Таким образом Игорь Сечин скрыл свой годовой доход в 3,3 млрд рублей.

Глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) России значится под псевдонимом Сергей Терентьев, сообщили в среду, 9 августа, российские СМИ со ссылкой на команду сторонников Алексея Навального. Ей удалось установить, что у Сечина и "Терентьева" совпадают паспортные данные и индивидуальные налоговые номера (ИНН). Выявить это удалось благодаря утечкам данных налоговой инспекции о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы.

Таким образом Игорь Сечин, будучи одним из приближенных Владимира Путина, скрыл свой годовой доход в размере 3,3 млрд рублей. Как указано в налоговом реестре, "Терентьев" за год (не указывается, какой) получил 3,07 млрд рублей от компании "Роснефть", 244 млн рублей - от Всероссийского банка развития регионов и 2 млн рублей - от "Роснефтегаза".

Как сообщил в Telegram журналист-расследователь Андрей Захаров, российская налоговая служба с 2019 года использует систему "Налог-3", которая позволяет в ручном режиме менять в базе данных ФНС имена людей. Обычно это делается для сокрытия информации о доходах "нужных" людей, подобных Сечину, а также их родственников.

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