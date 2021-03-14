Партия Меркель одержала победу на коммунальных выборах в Гессене

Христианско-демократический союз (ХДС) - партия канцлера Англы Меркель (Angela Merkel) - одержал победу на коммунальных выборах в германской федеральной земле Гессен, набрав 28,2 процента голосов. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, проанализировавшее основные тенденции выборов.

По данным ведомства, ХДС потерял несколько десятых долей процента - результаты христианских демократов за 2016 год составляли 28,9 процента.

"Зеленые" улучшили свои показатели

На второй строчке - Социал-демократическая партия Германии с 23,3 процента (против 28,5 процента пять лет назад). На третьей - "Союз-90"/"зеленые", серьезно улучшившие свои показатели (19,4 процента против 11,3 процента).

У "Альтернативы для Германии", Свободной демократический партии и Левой партии - 8,1, 6,6 и 4,1 процента соответственно (в 2016 году было 11,9, 6,4 и 3,5 процента).

Явка составила 50,4 процента, она подросла на 2,4 процентных пункта по сравнению с данными четырехлетней давности.

Избирательный сезон стартовал

Как отмечают в статистическом ведомстве, при анализе учитывались только полностью заполненные бюллетени.

Выборы в ландтаги Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, а также коммунальные выборы в Гессене открыли целую серию запланированных на 2021 год избирательных кампаний, кульминацией которых станут мега-выборы 26 сентября. В этот день состоятся выборы в бундестаг, а также - в ландтаги трех субъектов германской федерации - Берлина, Тюрингии и Мекленбурга - Передней Померании.

В обеих землях консерваторы 14 марта понесли потери, которые снижают их шансы остаться у власти в ФРГ после голосования в сентябре.

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