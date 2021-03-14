Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах?

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

Последний год у власти

Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

Автор: Кристоф Хассельбах