Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах?

Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.
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После поражения на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце консерваторам в ФРГ срочно нужны победы. Иначе выборы в бундестаг обернутся для них катастрофой, считает Марсель Фюрстенау.
Деньги из Баку, откаты от продажи масок, миллионные приработки на стороне… Нескольких немецких консерваторов подозревают в коррупции. Как партия Меркель намерена исправить подмоченную репутацию?