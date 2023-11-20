Гутерриш отклоняет возможность протектората ООН в Газе

Протекторат ООН над сектором Газа не может быть подходящей моделью послевоенного устройства палестинских территорий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 20 ноября. "Я не думаю, что протекторат ООН в секторе Газа является решением", - сказал Гутерриш, призвав вместо этого к "переходному этапу". Участие в этом, по мнению генсека ООН, должны принять в числе прочих США и арабские страны. Вашингтон мог бы стать главным гарантом безопасности Израиля, а арабские государства "необходимы" для поддержки палестинцев, предложил Антониу Гутерриш.

Гутерриш: Новые власти не могут въехать в Газу на израильских танках

"Важно превратить эту трагедию в возможность. И чтобы это стало возможным, крайне важно решительно и необратимо двигаться к реализации формулы двух государств после войны", - призвал генеральный секретарь ООН. Такое решение предполагает создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем.

Для этого требуется "усиленная палестинская администрация, которая возьмет на себя ответственность в секторе Газа", продолжил Гутерриш. Новые власти не могут "въехать в Газу на израильских танках", поэтому международное сообщество должно рассмотреть "переходный этап", пояснил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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