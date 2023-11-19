Боррель призвал к срочной гуманитарной паузе в боях в Газе

Глава европейской дипломатии призвал в Катаре к соблюдению резолюции СБ ООН о немедленной паузе в операции Израиля против ХАМАС. Премьер Катара подтвердил прогресс в усилиях по освобождению израильских заложников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Израиля придерживаться резолюции Совбеза ООН о немедленной гуманитарной паузе в боевых действиях против террористической группировки ХАМАС ради защиты мирного населения сектора Газа. "То, что сделал ХАМАС, является крупнейшей резней евреев со времен Второй мировой войны. Но в то же время мы являемся свидетелями ужасной гуманитарной ситуации, в которой люди, мирные жители сектора Газа, страдают от тяжелых бомбардировок", - заявил он в воскресенье, 19 ноября, в столице Катара Дохе после переговоров с премьер-министром королевства Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Боррель напомнил, что ООН считает происходящее в Газе одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. "Один ужас не оправдывает другой ужас. И боль, которую вы причиняете чужим детям, никогда не оправдывает, не компенсирует ту боль, которую перенесли ваши дети. Наоборот, это создает спираль насилия, которая будет продолжаться, пока мы не добьемся устойчивого мира", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Борреля, ЕС призвал к немедленной гуманитарной паузе, а СБ ООН принял резолюцию в этой связи. При этом данная резолюция пока не выполнена, а бомбардировки сектора Газа продолжаются, добавил европейский дипломат. Одновременно он заявил о необходимости безоговорочного освобождения заложников и предоставления к ним доступа гуманитарных организаций.

Премьер Катара подтвердил прогресс в усилиях по освобождению заложников

В свою очередь премьер-министр Катара косвенно подтвердил прогресс в попытках достичь договоренности об освобождении захваченных ХАМАС заложников. На пути к данному соглашению остаются лишь "незначительные" препятствия, заявил он после переговоров с Боррелем. По словам Аль Тани, нерешенные вопросы носят "логистический и практический" характер.

После некоторых успехов и неудач в достижении сделки Израиля и ХАМАС на данный момент он "более уверен" в том, что стороны "довольно близки к соглашению, которое может безопасным путем вернуть людей домой", добавил Аль Тани. При этом он не назвал временных рамок возможного возвращения заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: