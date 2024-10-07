Парламент Грузии возобновит процедуру импичмента президента

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" прокремлевского политика Бидзины Иванишвили повторно инициирует процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. "Парламентское большинство приняло решение возобновить процедуру импичмента против Саломе Зурабишвили и на первых же заседаниях нового созыва парламента отстранить ее от должности путем импичмента не менее чем 100 голосами", - заявил член политсовета "Грузинской мечты" и председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге в офисе партии. Об этом сообщили несколько грузинских СМИ в понедельник, 7 октября.

Решение партии связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, где она провела встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и с президентами Польши, ФРГ и Франции Анджеем Дудой, Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и Эмманюэлем Макроном. Согласно заявлению Папуашвили, 16 октября 2023 года Конституционный суд страны объявил, что в соответствии с 52-й статьей Конституции Грузии президент имеет право осуществлять заграничные визиты только с согласия правительства, однако, по его словам, Зурабишвили такого согласия не получала.

Первая попытка импичмента у "Грузинской мечты" провалилась

В 2023 году Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционное представление "Грузинской мечты", установив нарушение президентом Конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. За такое решение проголосовали шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии. Однако парламент Грузии не смог отстранить Саломе Зурабишвили от должности. За импичмент проголосовали 86 депутатов, а для отстранения президента Грузии от должности требовалось 100 голосов.

Полномочия Зурабишвили истекают после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года, напоминают СМИ. Согласно конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента. Зурабишвили ранее заявила, что хочет баллотироваться на второй срок. Президента при этом впервые выберет не население, а избирательная коллегия, в которую входят депутаты парламента, высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик и представители органов местного самоуправления.

Президент Грузии не подписала закон против ЛГБТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 октября отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и вернула его в парламент, но не наложила на него вето. Согласно грузинскому законодательству, если президент не подписывает какой-либо закон, то право подписать его через определенное время имеет спикер парламента, что Шалва Папуашвили и сделал уже на следующий день. По его словам, закон основан на здравой мысли, историческом опыте, а также христианских, грузинских и европейских ценностях. Он вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".