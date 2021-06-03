Гостелевидение Беларуси показало интервью с Протасевичем

Белорусский гостелеканал ОНТ вечером в четверг, 3 июня, показал 1,5-часовое интервью с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, оппозиционным блогером Романом Протасевичем, задержанным после посадки самолета Ryanair в Минске. Молодой человек заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к правящему в республике Александру Лукашенко.

Отец Протасевича: Это результат запугивания и постоянного насилия

Белорусский правозащитный центр "Весна" назвал кадры с показаниями блогера сделанными под давлением. Сказанное Протасевичем является "чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы", - указал руководитель "Весны" Алесь Беляцкий.

Отец Протасевича заявил информагентству AFP, что на молодого человека повлияли с помощью пыток. "То, что говорит Роман - это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним", - отметил родитель белорусского блогера.

Помощник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко выразил уверенность в том, что дать признательные показания Протасевич был вынужден под пытками.

Интернет-издание "Наша нива" опубликовало на своем Telegram-канале скриншот видеозаписи интервью, на котором показан момент, когда Протасевич плачет. При этом он закрывает лицо ладонями, и на его запястьях видны синяки.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.

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