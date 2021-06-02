НКО в Беларуси осудили показ интервью с арестованным Протасевичем

Белорусский правозащитный центр "Весна" раскритиковал планы государственного телеканала ОНТ выпустить в эфир полное интервью с арестованным активистом Романом Протасевичем, чье резонансное задержание в мире вызвало множество протестов на Западе. "Все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, - это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы", - заявил руководитель "Весны" Алесь Беляцкий в интервью агентству AFP в четверг, 3 июня.

По мнению Беляцкого, белорусские спецслужбы заставили Романа Протасевича дать признательные показания, поскольку выдвинутые против него обвинения - "несправедливые, но очень серьезные". Власти Беларуси обвиняют Протасевича по трем статьям: организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание социальной вражды по профессиональному принципу.

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича в список террористов. Это означает, что ему может угрожать смертная казнь.

Франак Вечерко: "Это слова заложника"

Утром 3 июня телеканал ОНТ уже показал выдержки из интервью с Протасевичем. В них активист заявляет, что он сотрудничает со следствием, и хвалит условия содержания в СИЗО КГБ, где, по его словам, заключенные не могут доесть все выданное им мясо. Помощник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко выразил уверенность в том, что дать признательные показания Протасевич был вынужден под пытками.

"Это слова заложника, который находится под психологическим давлением, манипуляциями, а, возможно, и под психологическим насилием и пытками. Он заложник, и к этим словам так и надо относиться. Мы не знаем, при каких условиях это видео сделано, и что бы он ни сказал, это не должно отменять события, которое произошло. С помощью интервью Романа Лукашенко оттягивает внимание от посадки самолета, которую он совершил", - сказал Вечерко в беседе с интернет-порталом theins.ru.

Посадка самолета Ryanair

Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен после сообщения о его минировании, оказавшемся ложным. Инцидент с самолетом вызвал бурю негодования на Западе.

Германия, другие страны ЕС и США обвинили режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве и государственном терроризме. Санкции в отношении Беларуси были расширены. Западные авиакомпании перестали пользоваться воздушным пространством Беларуси, а белорусской авиакомпании "Белавиа" закрыли доступ в Евросоюз.

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