Блинкен пообещал "адаптировать" поставки вооружений Украине

Многие СМИ сообщают, что госсекретарь США призывает Джо Байдена разрешить Киеву удары по целям на территории РФ. Энтони Блинкен заверил, что США помогут Киеву и впредь эффективно обороняться от российской агрессии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "адаптировать" поставки западной военной помощи Украине. В ходе визита в Молдову в среду, 29 мая, на вопрос журналиста, одобряет ли Блинкен удары Украины по территории России, тот ответил: "Мы на каждом шагу вносили необходимые коррективы. Точно так же мы будем поступать и впредь". Ранее целый ряд СМИ сообщил, что Энтони Блинкен призывает президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

В ходе визита в Молдову - по пути на встречу глав МИД стран НАТО в Праге - госсекретарь США отметил, что со времени российского вооруженного вторжения в Украину "условия изменились, ситуация на поле боя изменилась, Россия тоже изменила свою политику агрессии и эскалации, и поэтому США также внесли коррективы".

Блинкен: Украина сможет эффективно обороняться

"Мы постоянно прислушиваемся, мы делаем выводы, и мы принимаем необходимые решения с целью позаботиться о том, чтобы Украина и впредь могла эффективно обороняться", - добавил госсекретарь США. Он выразил уверенность в том, что предстоящие поставки вооружений из США принесут Украине успех.

"Мы на оптимальном пути к тому, чтобы привести Украину к успеху, сделать ее страной, которая стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом отношениях. И это самый лучший мессидж господину Путину", - добавил Блинкен.

Поддержка Вашингтоном Молдовы

Энтони Блинкен также заверил, что США будут непоколебимо поддерживать Молдову на фоне давления и запугиваний со стороны России. Кишинев может рассчитывать на поддержку в сферах, охватывающих широкий спектр от энергетической независимости до продвижения демократии.

"США намерены позаботиться о том, чтобы народ Молдовы сам определял свое будущее и курс развития", - подчеркнул Блинкен, напомнив, что президент Байден запросил еще 50 млн долларов для помощи Кишиневу, в том числе в сфере обеспечения кибербезопасности в ходе предстоящих выборов в Молдове.