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Блинкен пообещал "адаптировать" поставки вооружений Украине

Сергей Ромашенко
29 мая 2024 г.

Многие СМИ сообщают, что госсекретарь США призывает Джо Байдена разрешить Киеву удары по целям на территории РФ. Энтони Блинкен заверил, что США помогут Киеву и впредь эффективно обороняться от российской агрессии.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Молдовы Майя Санду
Энтони Блинкен и президент Молдовы Майя СандуФото: Elena Covalenco

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "адаптировать" поставки западной военной помощи Украине. В ходе визита в Молдову в среду, 29 мая, на вопрос журналиста, одобряет ли Блинкен удары Украины по территории России, тот ответил: "Мы на каждом шагу вносили необходимые коррективы. Точно так же мы будем поступать и впредь". Ранее целый ряд СМИ сообщил, что Энтони Блинкен призывает президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

В ходе визита в Молдову - по пути на встречу глав МИД стран НАТО в Праге - госсекретарь США отметил, что со времени российского вооруженного вторжения в Украину "условия изменились, ситуация на поле боя изменилась, Россия тоже изменила свою политику агрессии и эскалации, и поэтому США также внесли коррективы".

Блинкен: Украина сможет эффективно обороняться

"Мы постоянно прислушиваемся, мы делаем выводы, и мы принимаем необходимые решения с целью позаботиться о том, чтобы Украина и впредь могла эффективно обороняться", - добавил госсекретарь США. Он выразил уверенность в том, что предстоящие поставки вооружений из США принесут Украине успех.

"Мы на оптимальном пути к тому, чтобы привести Украину к успеху, сделать ее страной, которая стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом отношениях. И это самый лучший мессидж господину Путину", - добавил Блинкен.

Поддержка Вашингтоном Молдовы

Энтони Блинкен также заверил, что США будут непоколебимо поддерживать Молдову на фоне давления и запугиваний со стороны России. Кишинев может рассчитывать на поддержку в сферах, охватывающих широкий спектр от энергетической независимости до продвижения демократии.

"США намерены позаботиться о том, чтобы народ Молдовы сам определял свое будущее и курс развития", - подчеркнул Блинкен, напомнив, что президент Байден запросил еще 50 млн долларов для помощи Кишиневу, в том числе в сфере обеспечения кибербезопасности в ходе предстоящих выборов в Молдове.

 

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