Госкорпорации в РФ обяжут платить в бюджет 50% цены активов

Поправки в Бюджетный кодекс, предполагающие выплату госкорпорациями половины стоимости полученных ими по решению суда активов, направлены правительством в Госдуму РФ, пишет "РБК".

Правительство России намерено обязать госкорпорации выплачивать в бюджет 50% от рыночной стоимости активов, национализированных по решению судов. Соответствующие поправки были направлены в Госдуму РФ, пишет онлайн-издание "РБК" в четверг, 3 октября.

Уточняется, что речь идет об изменениях в Бюджетном кодексе РФ. "Как говорится в пояснительной записке к внесенным в Госдуму поправкам в Бюджетный кодекс, норму планируется ввести "в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации". Правило будет распространяться на активы, переданные госкорпорациям по решению правительства в 2025 году", - отмечается в публикации.

Из поправок следует, что рыночная стоимость активов будет определяться на основании отчета независимого оценщика, а проведение оценки будет обеспечивать правительство.

Статус госкорпораций имеют в России "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", ВЭБ.РФ, Агентство по страхованию складов, "Роснано", а также "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Статус госкомпании в РФ, поданным "РБК", присвоен только организации "Автодор".

В случае принятия поправок их действие будет распространяться на активы, переданные госкорпорациям по решению правительства в 2025 году. После получения актива госкорпорация должна будет перечислить в бюджет половину его стоимости в течение трех месяцев.

Фактическая национализация активов западных компаний в РФ

В апреле 2023 года на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" стран в случае изъятия российских активов за рубежом.

Временным управляющим при этом было определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводилась эта мера, находилось 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V. - совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

Тогда в Росимуществе подчеркнули, что ведомство "не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения".

В ноябре 2023 года Владимир Путин также подписал указ, согласно которому заблокированные иностранные активы можно обменять на активы граждан РФ, замороженные за границей. Документ предполагает, что российские владельцы иностранных активов не должны платить за совершение сделок, однако иностранных владельцев российских активов от такой обязанности не освобождают. По данным портала Pravo.ru , "Инвестиционная палата" в РФ начала прием соответствующих заявок 25 марта 2024 года.

Как указано в совместном исследовании "Новой газеты. Европа" и организации Transparency International , обнародованном в марте 2024 года, за два года войны в Украине под контроль государства в России перешли 180 частных компаний.